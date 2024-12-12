В технопарке Петербурга развиваются порядка 100 стартапов, поддержанных Смольным — вице-губернатор Поляков

На площадке технопарка Петербурга развиваются около 100 стартапов, которые были поддержаны правительством Петербурга. Об этом 12 декабря на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», которая проходит в Главном штабе, рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

«Сейчас на площадке технопарка Санкт-Петербурга развивается порядка 100 стартапов, которые были поддержаны правительством города», — рассказал Поляков.

Чиновник также передал благодарность от губернатора Александра Беглова. «Во-первых, я хочу передать огромные слова благодарности от губернатора Александра Беглова „Фонтанке“ и всем читателям за то, что приняли участие и в голосовании, и подали свои заявки на эту премию. Это очень важно для нас, потому что те задачи, которые мы ставим перед собой, опережающего развития Санкт-Петербурга, те задачи, которые мы ставим по исполнению поручений президента нашей страны о технологической независимости

нашей страны, без таких премий и без тех людей, которые сегодня являются победителями, невозможны», — подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что сам губернатор в настоящее время отвечает на вопросы горожан на прямой линии.