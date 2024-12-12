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Город Технологии В технопарке Петербурга развиваются порядка 100 стартапов, поддержанных Смольным — вице-губернатор Поляков

В технопарке Петербурга развиваются порядка 100 стартапов, поддержанных Смольным — вице-губернатор Поляков

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2 комментария

На площадке технопарка Петербурга развиваются около 100 стартапов, которые были поддержаны правительством Петербурга. Об этом 12 декабря на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», которая проходит в Главном штабе, рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

«Сейчас на площадке технопарка Санкт-Петербурга развивается порядка 100 стартапов, которые были поддержаны правительством города», — рассказал Поляков.

Чиновник также передал благодарность от губернатора Александра Беглова. «Во-первых, я хочу передать огромные слова благодарности от губернатора Александра Беглова „Фонтанке“ и всем читателям за то, что приняли участие и в голосовании, и подали свои заявки на эту премию. Это очень важно для нас, потому что те задачи, которые мы ставим перед собой, опережающего развития Санкт-Петербурга, те задачи, которые мы ставим по исполнению поручений президента нашей страны о технологической независимости
нашей страны, без таких премий и без тех людей, которые сегодня являются победителями, невозможны», — подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что сам губернатор в настоящее время отвечает на вопросы горожан на прямой линии.

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Технопарк Стартап Смольный Кирилл Поляков
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Комментарии
2
Правнук Комиссара
6 минут
Может быть хотя бы утюг изобретут? Произведут? А… стартап это не разработка и производство, едва заметил разницу.
ixform
10 минут
очень отлично делать инициативы по развитию информационных технологий для народного хозяйства общего пользования.. идея NFT как графического контейнера он же может быть и 3D и соответственно на сетке карты города наложить текстуру пользователя можно ватермарком поставить и параметр коммерциализации на обратный адрес цифрового токена.. текстура контента взгляда на вещи предметно в координатах ГЛОНАСС .. пинг нечестной госмашины заведомо высок ибо решения принимаются медленно и сетки нет и дроны не летают доставщики еды и иного контента .. ну, разве это вертолётная кибердронопочта
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