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Образ жизни Заряд белка, минералов и витаминов. Диетологи рассказали, какие сорта сыра считают самыми полезными

Заряд белка, минералов и витаминов. Диетологи рассказали, какие сорта сыра считают самыми полезными

Даже если вы считаете калории, сыр не должен быть под запретом

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2 комментария

Сыр обеспечивает организм белком и кальцием

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Сыр хотя и калорийный, но очень полезный продукт. И под запретом он не должен быть, даже если вы ограничиваете калории в течение дня, считают опытные диетологи. Во-первых, он обеспечивает нас важнейшим нутриентом — белком, во-вторых — максимально нужным организму кальцием. А еще сыр помогает пищеварению и повышает иммунитет. Есть исследование, что любителям сыра в меньшей степени грозят диабет и гипертония и продолжительность жизни у таких людей выше.

Но какие же виды сыра наиболее полезные? Наши коллеги из «Доктора Питера» изучили мнение американских диетологов на этот счет.

Чеддер

Он легче усваивается, чем другие сыры, и поэтому отлично подходит для ежедневного употребления и подачи на праздничный стол (например, новогодний) в формате сырной тарелки. Чеддер богат кальцием, витамином B12, селеном, цинком, витамином A, белком и аминокислотами, такими как лейцин, который, как доказано, способствует росту и восстановлению мышц.

Пармезан

Этот твердый сыр с острым солоноватым вкусом хорош и сам по себе, и в составе различных блюд. Например, при подаче овощей можно натереть его поверх блюда или использовать в составе заправки для салатов.

В пармезане очень много белка и кальция (в 30 г — 25 % суточной нормы), он богат минералами, селеном например, и витамином В12. Но важно помнить, что в пармезане много соли и злоупотреблять им не стоит.

Козий сыр

Он богат белком и не содержит углеводов — идеально для тех, кто придерживается кетодиеты. В козьем сыре меньше кальция, чем в том, что сделан из коровьего молока, но в нем есть медь и рибофлавин. Он улучшает обмен веществ, полезен для нервной системы.

Согласно исследованию 2017 года, олигосахариды в козьем молоке обеспечивают кишечник полезными бактериями. Это помогает защитить организм от воспалительных процессов.

Фета

Да, он более соленый, чем другие сыры, но и менее калорийный. А еще в порции этого сыра — половина рекомендуемой суточной дозы фосфора. Этот минерал очень важен для здоровья зубов и костей.

Прекрасный ужин — паста с травами и фетой, с добавлением припущенного чеснока. Отлично сочетается фета с картофельным пюре. Попробуйте сами и насладитесь вкусами.

Полезно не всем

Добавим, что сыр способен провоцировать мигрень, поскольку в его составе есть тирамин и глутаминовая кислота. Этот продукт также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом.

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Комментарии
2
firma
2 часа
Кстати на завтрак было бы тоже полезно откушивать страчателлу, только что испечённый багет и севрюжью икру, беременным можно осетровую
260758281
2 часа
«Вы любите ли сыр» — спросили раз ханжу. «Люблю, — он отвечал, — я вкус в нем нахожу». /Козьма Прутков/
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