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Образ жизни эксперт Ни пошевелиться, ни вздохнуть: что такое сонный паралич и при чём тут домовые — разбираемся с врачом

Ни пошевелиться, ни вздохнуть: что такое сонный паралич и при чём тут домовые — разбираемся с врачом

Почему мы испытываем это пугающее состояние и как от него избавиться

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2 комментария

Сонный паралич связан с фазой быстрого сна

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Даже те, кто никогда не испытывал сонный паралич, наверняка слышали об этом состоянии. Его описывают как довольно пугающее и даже жуткое. Кто-то верит, что так ощущается выход в астрал. Кто-то думает, что его приходил душить домовой. Другие называют сонный паралич первым шагом к осознанным сновидениям. Но неврологи руководствуются не мифами, а наукой: просто ваше тело еще не проснулось, спинной мозг «не подгрузился», а головной мозг уже приготовился бодрствовать. Как избежать сонного паралича, наши коллеги из NGS.RU спросили врача-невролога.

«Эти минуты кажутся вечностью»

Многие читатели рассказали, что сталкивались с сонным параличом: при пробуждении какое-то время не могли двигаться, грезили наяву, испытывали необъяснимый ужас. Некоторые даже признали, что считали его паранормальным явлением.

— Был два раза! Реально не можешь пошевелиться. Он быстро проходит, но эти минуты кажутся вечностью, — ответила Вера.

— Было, и не раз. Очень страшно на самом деле. Меня душил кто-то, не могла ни пошевелиться, ни закричать. Но я в подсознании про себя сразу вспоминала молитву, через некоторое время «он» меня отпускал. В то время дома животных не было. Теперь у меня кот, сплю спокойно, — поделилась Ольга.

«Один раз в молодости было такое. Лежал с девушкой, дремал, несколько раз слышал какие-то вздохи над ухом, потом резкое ощущение, что что-то навалилось очень тяжелое, что ни пошевелиться, ни вздохнуть, и ощущение сильного ужаса. Потом быстро прошло. По молодости думал, что меня душил домовой, потом узнал о существовании сонного паралича», — написал Виктор.

Но мистическое переживание — это не обязательное составляющее сонного паралича, делились читатели.

Образы, которые подбрасывает мозг в этом состоянии, порой очень пугающие

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— Засыпал, захотел позу сменить, а что-то не получается. Хочу голову повернуть — кажется, что напрягаю мышцы аж до боли, а эффекта ноль. Стало немного жутковато. Иных посторонних эффектов не было. Ощущение, что тело как бы уже спит, а мозг еще нет. Вижу комнату и обстановку, как обычно. Вытащил себя из этого состояния усилием воли, как из страшного сна, когда очень надо проснуться, — рассказал о своем опыте Андрей М.

Часто сонный паралич сопровождается так называемыми снами-матрешками, когда спящему кажется, что он проснулся, и только потом он просыпается по-настоящему.

Уберите смартфон и проветрите комнату

Если сонный паралич вас всерьез беспокоит, стоит обратиться к специалисту. Нарушениями сна занимается врач-сомнолог, но оказать помощь могут также невролог, психотерапевт или даже терапевт (при условии, что они прошли дополнительное обучение по этой теме).

— Сонный паралич возникает при пробуждении в фазу быстрого сна, когда мы не можем двигаться, — пояснила врач-невролог тверской клиники «Инвитро» Юлия Берёзкина. — Тело еще расслаблено, не способно совершать никаких движений, а мозг проснулся и не понимает, мы во сне или наяву.

Она отметила, что в эту фазу сна тормозятся нейроны спинного мозга, поэтому пошевелиться или закричать в таком состоянии невозможно.

Так называемый демон сонного паралича — это не более чем зрительные и слуховые галлюцинации. Они возникают довольно часто, но негативный эмоциональный оттенок это переживание приобретает, только если человек пугается.

Есть ошибочное представление, что во время сонного паралича можно задохнуться — кто-то даже слышал про остановку дыхания во сне под названием «апноэ».

— Апноэ вызывается совсем другими причинами и не имеет связи с сонным параличом. Оно может быть обусловлено лишним весом, особенностями строения воздухоносных путей, курением, употреблением алкоголя и другими причинами. При сонном параличе остановки дыхания нет, это состояние совершенно безопасно для жизни, — успокоила Юлия Берёзкина.

А вот осознанные сновидения, в которых человек понимает, что он спит и может влиять на сюжет сна, действительно где-то рядом.

— Это два состояния сознания, которые связаны с быстрой фазой сна, но определяются более высоким уровнем осознанности, в отличие от обычного быстрого сна. Несмотря на эти сходства, сонный паралич и осознанные сновидения сильно различаются по своему эмоциональному тону и воспринимаемой управляемости, — объяснила врач-невролог.

Как избежать сонного паралича

Чтобы сонный паралич и ночные кошмары вас не мучили, нужно вести здоровый образ жизни и соблюдать гигиену сна. Создайте комфортные условия для сна: постель должна быть удобной, помещение, в котором вы спите, — проветриваемым и темным. Также надо исключить источники звука, которые мешают спать. Выбирая позу, лучше избегать сна на спине.

Спать лучше не на спине

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Подготовка ко сну тоже имеет значение: лучше за два часа не есть и не ложиться спать с переполненным желудком, а также не пользоваться гаджетами.

Кроме того, спать нужно достаточное количество часов в соответствии со своей возрастной нормой. Для ребенка с 3 до 5 лет это 10–13 часов, для подростка — 8–10 часов, это взрослого — 7–8 часов, для пожилого от 65 лет — 6–8 часов.

Также врачи советуют не пренебрегать занятиями спортом, перед сном не курить и не употреблять кофе и алкоголь. При частых эпизодах сонного паралича надо обратиться к сомнологу или психиатру.

— Признайте, что в таком состоянии вашей безопасности ничего не угрожает. Но если есть стойкое, навязчивое чувство страха, вынесите этот вопрос в психотерапию, — порекомендовала Юлия Берёзкина.

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Комментарии
2
Cashmare
1 час
проснулся, не можешь пошевелиться - уважительная причина спать дальше. и точка. а не эти ваши всякие домовые и прочая нечисть, развели живность, панимаишь, пусть сидит у себя по углам и хрюкает от обиды
Гость
1 час
Сонный паралич - это ужасный опыт. У меня он был дважды. Такое ощущение, что в комнате находится какая-то темная тень, и пока она смотрит на тебя, тебе не очнуться и не пошевелиться. И тень приближается. В первый раз удалось победить это состояние тем, что мысленно упокоил себя и попытался заснуть во сне. А во второй раз все было хуже - такое ощущение было, будто эта самая тень уже практически рядом, кричу, а нет толка - сдвинуться не могу с места совершенно. Мысленно вспомнил начало "Отче наш" и начал его читать. Помогло, тут же тень исчезла, а сам очнулся через минуту - лежал с открытым ртом, как и в состоянии паралича, когда кричал и был дикий озноб. Вот и не верь после этого в "нечистую силу". Только если подходить с научной точки зрения, оба раза накануне я не спал по 2 дня подряд, при этом надо было сделать очень много дел и сил не было даже на то, чтобы поесть - так что из-за перегрузки мозга вполне возможен такой вот сонный паралич. Но все-таки, почему же после "Отче наш" и тень пропала и паралич сам собой прошел?
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