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Общество Бывший губернатор и сутки как не сенатор Любимов отправлен в СИЗО

Бывший губернатор и сутки как не сенатор Любимов отправлен в СИЗО

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5 комментариев

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов взят под стражу по делу о взятке в особо крупном размере. Суммы пока не называются.

О решении суда сообщает объединенная пресс-служба 12 декабря. По версии следствия, ему платили деньгами и имуществом за покровительство и содействие именно как губернатору. Он возглавлял регион с 2017 по 2022 год.

Накануне стало известно, что Любимов складывает с себя сенаторские полномочия. Предполагалось, что он уходит на другую работу.

Политическую карьеру Любимов начал с поста мэра Калуги в 2010 году, в 2015-м он возглавил местный парламент. Параллельно с губернаторством был вице-президентом Московского финансово-промышленного университета «Синергия».

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Комментарии
5
jokir
17 минут
На все регионы хинштейнов не хватит!
Вангуювсем
18 минут
новому своему голодному место нужно. отнеситесь с пониманием!
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