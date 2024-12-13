Нестандартное ДТП в Тверской области: «Мерседес» на скорости влетел в яхту

Как сообщает 13 декабря региональная полиция, вчера около 17:30 сотрудников ГИБДД вызвали на место аварии на автодороге Кимры — Клетино — Дубна. Как оказалось, там столкнулись несколько машин. По предварительной версии, микроавтобус «Мерседес», превысив скорость, совершил столкновение с яхтой, которая перевозилась на трале, а затем ещё и с Nissan Qashqai.