Нестандартное ДТП в Тверской области: «Мерседес» на скорости влетел в яхту

Необычное массовое ДТП произошло на заснеженной трассе в Тверской области, одним из его участников стала яхта.
Как сообщает 13 декабря региональная полиция, вчера около 17:30 сотрудников ГИБДД вызвали на место аварии на автодороге Кимры — Клетино — Дубна. Как оказалось, там столкнулись несколько машин. По предварительной версии, микроавтобус «Мерседес», превысив скорость, совершил столкновение с яхтой, которая перевозилась на трале, а затем ещё и с Nissan Qashqai.
«В ходе опроса водителей установлено, что трал застрял на повороте, и яхта перекрыла часть автодороги», — отмечается в сообщении.
ДТП обошлось без пострадавших, полиция проводит проверку.
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