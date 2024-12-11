Цирк и рок-н-ролл — на сцену ТЮЗа выйдут «Бременские музыканты»

13, 14 и 27 декабря в Театре юных зрителей им. Брянцева молодой режиссер Дарья Борисова, выпускница ГИТИСа, превратит «Бременских музыкантов», известных всем по советскому мультфильму, в цирковое представление.
Теперь Трубадур и его команда — не просто ребята с гитарами, а настоящие бродячие артисты-циркачи. Их заносит в Бремен — город, словно выточенный изо льда. Там во дворце скучает Принцесса, а Король, как водится, занят своими королевскими делами и не замечает, как дочь у него на глазах чахнет. И тут на сцене появляются ОНИ — бродячие артисты. С их появлением серый дворец превращается в яркий шатер, где музыка, смех и смелые трюки переворачивают все с ног на голову. Принцесса, увидев этот праздник жизни, понимает, что не хочет больше прозябать в четырех стенах, а Королю придется смириться, что дочка выросла и у нее есть своя дорога. Это история о том, как важно найти свое место в жизни, не бояться быть собой и идти за мечтой, даже если все вокруг твердят, что ты «не такой».
Дарья Борисова вдохновлялась не только известной сказкой, но и магией знаменитого цирка дю Солей. Музыка Геннадия Гладкова останется, но зазвучит совершенно по-новому — с нотками рок-н-ролла.
Режиссёр о спектакле: «Стилистика уникального во всех смыслах цирка выбрана нами неспроста. Цирк — это радость и неподдельное счастье. Цирк — это детство. Умение радоваться каждому дню уникально, мы часто об этом забываем. Эта история о том, как важно понимать своих детей и давать им возможность выбора своего пути, когда они взрослеют. Это спектакль для всей семьи, в котором каждый зритель найдет что-то важное для себя».
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