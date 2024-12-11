Цирк и рок-н-ролл — на сцену ТЮЗа выйдут «Бременские музыканты»

Теперь Трубадур и его команда — не просто ребята с гитарами, а настоящие бродячие артисты-циркачи. Их заносит в Бремен — город, словно выточенный изо льда. Там во дворце скучает Принцесса, а Король, как водится, занят своими королевскими делами и не замечает, как дочь у него на глазах чахнет. И тут на сцене появляются ОНИ — бродячие артисты. С их появлением серый дворец превращается в яркий шатер, где музыка, смех и смелые трюки переворачивают все с ног на голову. Принцесса, увидев этот праздник жизни, понимает, что не хочет больше прозябать в четырех стенах, а Королю придется смириться, что дочка выросла и у нее есть своя дорога. Это история о том, как важно найти свое место в жизни, не бояться быть собой и идти за мечтой, даже если все вокруг твердят, что ты «не такой».