Водитель «Шевроле» сбила ребенка на переходе в Невском районе Петербурга

Ребенка с переломами увезли в больницу с улицы Джона Рида. Его сбила водитель «Шевроле» на пешеходном переходе.

Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в шесть вечера 12 декабря. 37-летняя женщина за рулем машины не заметила ребенка и не успела затормозить перед ним на переходе. Восьмилетний мальчик был на улице один.

Мальчика увезли в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.