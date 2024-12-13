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Город Беглов: мы прошли худший период строительства метро, метростроение было в «идеальном шторме»

Беглов: мы прошли худший период строительства метро, метростроение было в «идеальном шторме»

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22 комментария

Губернатор Петербурга в ходе прямой линии анонсировал открытие в ближайшее время станции «Горный институт», а также в 2025 году «Юго-Западной» и «Путиловской». По словам Александра Беглова, строительство метро — было самым большим вызовом для него, когда он пришёл в город в 2018 году.

«Пройден худший период! Новости дальше будут позитивные. Это был самый сложный вызов для меня в 2018. Так сложно, что и мне сейчас не верится, что выправили ситуацию. У моряков есть понятие идеальный шторм. Метростроение тогда было в идеальном шторме», — сказал губернатор.

Он отметил, что команда старого «Метростроя» не справилась, сотрудники остались без зарплаты, а город не мог повлиять на ситуацию, имея лишь небольшой пакет акций. «Но мы сделали все возможное и невозможное, чтобы открыть три станции в 2019 году. Для меня это было важно не потому, что я шел на выборы. А потому что было понятно, что иначе мы их не введем ещё долго. Мы поняли, что нам нужен свой Метрострой, а не тот, в который бросаешь как в дыру деньги», — добавил он. По словам Беглова, некоторые проектировщики метро даже сбежали тогда заграницу.

Говоря о строительстве станций он упомянул и проблемы с открытием «Горного института» — в том, что станция не открылась, как должна была, осенью, он обвинил «известных людей», которые выступали против строительства выхода к театру.

Также Беглов заметил, что сейчас чиновники уже готовятся к строительству кольцевой линии метро, выкупая участки.

Ещё одним важным событием губернатор назвал возможность проводить госэкспертизу городу самостоятельно. «Мы добивались этого — просто было невозможно», — добавил он.

«Метрострой» банкротится с 2021 года. Этому предшествовал долгий корпоративный конфликт, который не закончился даже после открытия конкурсного производства. Бывший акционер и гендиректор «Метростроя» Николай Александров уже несколько лет под следствием. Главным кредитором компании является созданная городом и ВТБ компания «Метрострой Северной столицы», она же — новый генподрядчик по строительству подземки.

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Александр Беглов Метро в Петербурге
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Комментарии
22
АдъМирал
52 минуты
К можалению, мы не прошли худшего губернатора...
YUZ
51 минута
А ведь было время, до 2003 года, когда в Сант-Петербурге была нормальная политическая система с разделением властей, адекватный Губернатор, а не наместник. А в метро не только успешно устранили последствия затопления- шторма предыдущей неадекватной администрации, но и построили немало новых станций, несмотря на колоссальное противодействие. Забавный пример вводимого и с начала 2000-х в русское телевидение оголтелого вранья и охаивания: https://www.fontanka.ru/2002/07/31/40820/ Притом, что состоялось уже менее года спустя: https://www.fontanka.ru/2003/04/22/47669/ https://www.fontanka.ru/2003/06/24/49881/ «Федеральные» власти саботировали деятельность как могли, и этот самый остронужный, приобретенный за деньги бюджета СПб проходческий щит год! держали на русской таможне, а финансовые дела хорошо иллюстрирует в Справке: https://www.fontanka.ru/2000/10/31/30511/
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