Беглов: мы прошли худший период строительства метро, метростроение было в «идеальном шторме»

Губернатор Петербурга в ходе прямой линии анонсировал открытие в ближайшее время станции «Горный институт», а также в 2025 году «Юго-Западной» и «Путиловской». По словам Александра Беглова, строительство метро — было самым большим вызовом для него, когда он пришёл в город в 2018 году.

«Пройден худший период! Новости дальше будут позитивные. Это был самый сложный вызов для меня в 2018. Так сложно, что и мне сейчас не верится, что выправили ситуацию. У моряков есть понятие идеальный шторм. Метростроение тогда было в идеальном шторме», — сказал губернатор.

Он отметил, что команда старого «Метростроя» не справилась, сотрудники остались без зарплаты, а город не мог повлиять на ситуацию, имея лишь небольшой пакет акций. «Но мы сделали все возможное и невозможное, чтобы открыть три станции в 2019 году. Для меня это было важно не потому, что я шел на выборы. А потому что было понятно, что иначе мы их не введем ещё долго. Мы поняли, что нам нужен свой Метрострой, а не тот, в который бросаешь как в дыру деньги», — добавил он. По словам Беглова, некоторые проектировщики метро даже сбежали тогда заграницу.