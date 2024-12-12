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Город Беглов назвал виновных в задержке открытия «Горного института» и назвал срок прибытия первого поезда

Беглов назвал виновных в задержке открытия «Горного института» и назвал срок прибытия первого поезда

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6 комментариев

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что до конца года первый поезд с пассажирами прибудет на станцию «Горный институт» и назвал виновных в задержке. Заявление было сделано 12 декабря в ходе прямой линии с горожанами.

По его словам, задержка связана с тем, что нужно было также доделать метро «Театральная».

«Некомпетентность известных людей привела к тому, что мы построили красивую станцию, но из неё не будет выхода к Мариинскому театру», — заметил он. По его словам, сейчас чиновники вынуждены вести переговоры с частным лицом по выкупу участка на улице Декабристов и Лермонтовском, чтобы там построить выход.

«Сейчас поезда до Горного будут идти без остановок, но станция должна быть готова и содержать персонал», — добавил он.

Ранее несколько собеседников «Фонтанки» в качестве предполагаемой даты открытия станции метро «Горный институт» назвали 25 декабря.

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Комментарии
10
Klaustrofobik
13 минут
В итоге ни виновных не назвал ни поезд когда поедет.
Отец Родной
15 минут
Обещал он, а виноваты другие?
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