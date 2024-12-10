«У родителей разная позиция». Что известно о дате открытия станции «Горный институт»

Несколько собеседников «Фонтанки» обозначили 25 декабря 2024 года как плановую дату открытия новой станции метро «Горный институт». Однако другие подчеркивают, что в процессе много участников и ключевых документов пока нет.

«Стоит такая задача», «ходят такие слухи», «не позднее» — в таких выражениях корреспонденту прокомментировали информацию о 25 декабря несколько осведомленных источников. Другие отметили сходство ситуации с реконструкцией «Чернышевской»: можно обеспечить строительную готовность, но для запуска такого объекта необходимы ключевые документы: заключение о соответствии и разрешение на ввод (многие помнят эту пару по сгоревшему складу Wildberries в Шушарах, у которого было первое и не было второго). Сейчас их на «Горном институте» все еще ждут и устраняют замечания.

При этом разрешение на строительство участка оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института» через «Театральную», как известно, было продлено до конца 2025 года (накануне в него были внесены очередные изменения). На нем уже проводят обкатку подвижного состава, актуальное состояние «Фонтанка» показывала недавно.

Губернатор Александр Беглов неоднократно говорил, что в случае с метро первоочередными являются соображения безопасности. Например, в 2019 году уже назначенную церемонию открытия трех станций фиолетовой линии (последний на данный момент пуск в городе) перенесли в последний момент именно из-за необходимости устранить замечания.

Эту установку подтверждает еще один собеседник «Фонтанки»: «Учитывая обстоятельства, это как предварительная дата родов. У родителей разная позиция. Условно, один говорит: было бы классно родить на 9 Мая, Викторией назовем. А другой говорит: когда готова будет, тогда и родится».

Косвенно на 25 декабря намекает еще один факт: собеседники «Фонтанки» говорят об этой же дате в связи с другим проектом — Витебской развязки ЗСД. По их данным, здесь тоже поставлена задача «не позднее».

Публично звучавшая дата запуска станции «Горный институт» несколько раз менялась. Его ожидали в сентябре, однако эти планы не реализовались, в последние месяцы звучит формулировка «до конца года». Причем об открытии участка говорит комитет по строительству, губернатор в последнее время — только о завершении строительства. Ранее в телеграм-канале «СПб-Строительный» был опубликован неатрибутированный график работ, из которого следовало, что обкатка планируется прямо до Нового года, а значит открытие пройдет уже в 2025-м. Однако Смольный в ответ заявил, что никакого переноса не было.