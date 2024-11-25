Первый поезд доехал до станции метро «Горный институт». Видео

Источник: Метрострой Северной Столицы / Телеграм

В Петербурге стартовала обкатка нового участка оранжевой линии метро «Спасская» — «Горный институт». Видео первого прибывающего на еще не открытую станцию пассажирского состава 25 ноября публикует «Метрострой Северной столицы».

О том, что «прибытие поезда» назначено на 25 ноября, ранее сообщили в метрополитене. При этом в СМИ появился скрин неавторизованного документа, согласно которому обкатка путей запланирована на декабрь вплоть до Нового года. Это расценивалось как свидетельство, что «Горный институт» откроется лишь в 2025 году.

В то же время в комстрое утверждают, что обкатка и испытания закончатся до конца этого года, а открытие станции намечено на 2024 год.