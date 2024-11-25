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Город Первый поезд доехал до станции метро «Горный институт». Видео

Первый поезд доехал до станции метро «Горный институт». Видео

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22 комментария

В Петербурге стартовала обкатка нового участка оранжевой линии метро «Спасская» — «Горный институт». Видео первого прибывающего на еще не открытую станцию пассажирского состава 25 ноября публикует «Метрострой Северной столицы».

О том, что «прибытие поезда» назначено на 25 ноября, ранее сообщили в метрополитене. При этом в СМИ появился скрин неавторизованного документа, согласно которому обкатка путей запланирована на декабрь вплоть до Нового года. Это расценивалось как свидетельство, что «Горный институт» откроется лишь в 2025 году.

В то же время в комстрое утверждают, что обкатка и испытания закончатся до конца этого года, а открытие станции намечено на 2024 год.

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Комментарии
22
274586217
1 час
Какой у нас ближайший праздник? вот перед Новым годом как было с "Адмиралтейской" откроют. Ну а выход на "Театральную" будут всё ещё искать. Она повторит судьбу станции "Обводный канал". Года три будут поезда проезжать мимо. А на "Кировском заводе" даже ещё рельса в потолке нет. Так 6 линия с ненужным аппендиксом из 2-х станций будет года до 2028 линией призраком. А то,что рядом с Океем на Жукова построили здание для "Казаковской" ещё ни о чем не говорит.
Гость
1 час
обкатки, тесты, пробы... людей интересует только одна дата - когда станция откроется для пассажиров на постоянной основе?
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