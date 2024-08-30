Сентябрь — понятие растяжимое. Месяц для запуска «Горного института» никто не назовет

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о строительстве станции: «Метростроители завершают свою работу, чтобы уже в сентябре по этим рельсам пошли привычные нашему глазу пассажирские составы». Об аналогичных планах заявлял и сам «Метрострой Северной столицы», а строительный вице-губернатор Николай Линченко и вовсе заявлял, что ввод станции ожидается к 1 сентября.



«Почувствуйте разницу»



В этом году сентябрь — такой удивительный месяц, к которому спешат завершить как можно больше проектов. Никакого ввода станции к 1 числу, конечно, не будет, как не будет и строительной готовности. Но в течение месяца она все же будет достигнута — об этом «Фонтанке» рассказал 30 августа Николай Линченко, с которым корреспондент поговорил во время открытия Московско-Дунайской развязки. По его словам, сейчас выполнено уже порядка 95% от строительного объема. «Я же там бываю регулярно, спускаюсь вниз по работающим эскалаторам, — пояснил он. — Там осталось немного — чтобы добиться именно строительной готовности. Потом останется еще пусконаладка и благоустройство».



Последнее, в общем, самое важное, и горожане, которые ждали открытия «Чернышевской», научились обращать внимание на детали. Работы по реконструкции там завершились к концу июня, сообщали в комитете по строительству, но открытия пришлось ждать еще пару недель — пока прошли пусконаладочные работы, а Ростехнадзор оценивал результаты.



И это только реконструкция давно работающей станции — пусть и с установкой новых узкобалюстрадных эскалаторов немалой протяженности. В случае с «Горным институтом» речь идет не просто о новой станции, а о целом участке метро, на котором притаилась еще и «Театральная». Подключение этого участка к основным системам управления метро уже произошло — пассажиры, оставшиеся на целый день без «Достоевской» и «Спасской» даже помнят, как это было. Но теперь, как отметил Линченко, нужно добиться полного сопряжения всех систем, в том числе — безопасности, это большая межведомственная работа. Сколько продлится пусконаладка, он сказать затруднился. Нормативно, она и вовсе может продолжаться до 9 месяцев, но такой вариант не рассматривается.



Некоторые собеседники «Фонтанки» утверждают, что окончательная дата зависит еще и от «Театральной» — в какой момент ее состояние и работы на ней позволят гнать от «Спасской» к «Горному институту» поезда с пассажирами. Николай Линченко, впрочем, подчеркнул, что ключевые процессы там уже тоже закончены, так что проезду составов ничего концептуально мешать не должно. Напомним, «Театральная» будет несколько лет существовать без всякого выхода на поверхность, пока его не построят — предположительно — на месте Дома быта на углу Декабристов и Лермонтовского. Подробнее читайте здесь.



В общем, сам по себе релиз «станцию достроили» будет мало что означать для пассажиров. А вот негативный социальный потенциал этого промежутка — от достройки до запуска — чиновники, кажется, уже оценили. Иначе сложно объяснить синхронную публикацию несколькими муниципалитетами новостей про «Чернышевскую» (писали, в том числе, «Парголово», «Солнечное», «Аптекарский остров», Остров Декабристов») c таким идентичным пояснением: «Почувствуйте разницу. Срок окончания — это завершение основного комплекса строительно-монтажных работ. За ним следует еще этап: необходимые проверки и отладка систем жизнеобеспечения станции, технических узлов, систем безопасности и т.д. Технический пуск подразумевает пусконаладочные работы всех систем станции и их доскональную проверку. Технические недочеты (в случае обнаружения) оперативно устраняются. Ждать следует объявления об открытии станции для пассажиров».

