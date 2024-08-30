Сентябрь — понятие растяжимое. Месяц для запуска «Горного института» никто не назовет

Фотографии актуального состояния станции метро «Горный институт» показывают, что дело там и правда к концу. Но ко всем промежуточным срокам стоит относиться, как к кинотрейлерам — интересно, но фильма они не заменят.
Как выглядит наземная часть работ по строительству станции «Горный институт», «Фонтанка» показывала на днях: рабочие доводят до ума два выхода из подземного вестибюля со «световыми фонарями», одновременно идет благоустройство территории, восстанавливают демонтированные трамвайные рельсы. Уже заметна и надпись с названием станции.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о строительстве станции: «Метростроители завершают свою работу, чтобы уже в сентябре по этим рельсам пошли привычные нашему глазу пассажирские составы». Об аналогичных планах заявлял и сам «Метрострой Северной столицы», а строительный вице-губернатор Николай Линченко и вовсе заявлял, что ввод станции ожидается к 1 сентября.
«Почувствуйте разницу»
В этом году сентябрь — такой удивительный месяц, к которому спешат завершить как можно больше проектов. Никакого ввода станции к 1 числу, конечно, не будет, как не будет и строительной готовности. Но в течение месяца она все же будет достигнута — об этом «Фонтанке» рассказал 30 августа Николай Линченко, с которым корреспондент поговорил во время открытия Московско-Дунайской развязки. По его словам, сейчас выполнено уже порядка 95% от строительного объема. «Я же там бываю регулярно, спускаюсь вниз по работающим эскалаторам, — пояснил он. — Там осталось немного — чтобы добиться именно строительной готовности. Потом останется еще пусконаладка и благоустройство».
Последнее, в общем, самое важное, и горожане, которые ждали открытия «Чернышевской», научились обращать внимание на детали. Работы по реконструкции там завершились к концу июня, сообщали в комитете по строительству, но открытия пришлось ждать еще пару недель — пока прошли пусконаладочные работы, а Ростехнадзор оценивал результаты.
И это только реконструкция давно работающей станции — пусть и с установкой новых узкобалюстрадных эскалаторов немалой протяженности. В случае с «Горным институтом» речь идет не просто о новой станции, а о целом участке метро, на котором притаилась еще и «Театральная». Подключение этого участка к основным системам управления метро уже произошло — пассажиры, оставшиеся на целый день без «Достоевской» и «Спасской» даже помнят, как это было. Но теперь, как отметил Линченко, нужно добиться полного сопряжения всех систем, в том числе — безопасности, это большая межведомственная работа. Сколько продлится пусконаладка, он сказать затруднился. Нормативно, она и вовсе может продолжаться до 9 месяцев, но такой вариант не рассматривается.
Некоторые собеседники «Фонтанки» утверждают, что окончательная дата зависит еще и от «Театральной» — в какой момент ее состояние и работы на ней позволят гнать от «Спасской» к «Горному институту» поезда с пассажирами. Николай Линченко, впрочем, подчеркнул, что ключевые процессы там уже тоже закончены, так что проезду составов ничего концептуально мешать не должно. Напомним, «Театральная» будет несколько лет существовать без всякого выхода на поверхность, пока его не построят — предположительно — на месте Дома быта на углу Декабристов и Лермонтовского. Подробнее читайте здесь.
В общем, сам по себе релиз «станцию достроили» будет мало что означать для пассажиров. А вот негативный социальный потенциал этого промежутка — от достройки до запуска — чиновники, кажется, уже оценили. Иначе сложно объяснить синхронную публикацию несколькими муниципалитетами новостей про «Чернышевскую» (писали, в том числе, «Парголово», «Солнечное», «Аптекарский остров», Остров Декабристов») c таким идентичным пояснением: «Почувствуйте разницу. Срок окончания — это завершение основного комплекса строительно-монтажных работ. За ним следует еще этап: необходимые проверки и отладка систем жизнеобеспечения станции, технических узлов, систем безопасности и т.д. Технический пуск подразумевает пусконаладочные работы всех систем станции и их доскональную проверку. Технические недочеты (в случае обнаружения) оперативно устраняются. Ждать следует объявления об открытии станции для пассажиров».
Что там готово?
Некоторые фото изнутри станции появляются в профильных телеграм-каналах и в комментариях к их постам.
Если говорить именно о «Горном институте», то на сегодня завершены работы по сооружению боковых платформ и путевых стен, а также укладка гранитного камня и мрамора общей площадью 5857 м2, — рассказали «Фонтанке» в комитете по строительству.
«Смонтированы все четыре декоративных панно, размещаются элементы навигации пассажиров и детали декора. На 100% выполнены: монтаж подсистемы водоотводящих декоративных зонтов, устройство служебных помещений, проводятся необходимые испытания инженерных систем, индивидуальные испытания оборудования, пусконаладочные работы, — перечисляют в комитете. — В перегонных тоннелях нового участка Лахтинско-Правобережной линии полностью сооружено верхнее строение пути: уложен путевой бетон, завершено устройство рельсошпальной решетки, монтаж ходовых и контактных рельсов».
Вестибюль будет подземным, из него — два выхода (расположены в западной и восточной частях участка). «Фонтанка» показывала, как должна выглядеть отделка станции.
Обработанные фото появились в телеграм-канале «Подземник»
Полы на платформах выполнены из уральского Мансуровского гранита светло-серого цвета (самый светлый российский), вставки — темно-зеленый гранит. «Пластины толщиной около двух сантиметров смогут без проблем выдержать нагрузку в практически 100 тысяч пассажиров ежедневно. Стены облицованы мраморными плитами «Дагестан» бежево-серого цвета, а также Дымовскими гранитными плитами, порталы выполнены в темно-зеленом цвете, — перечисляют в комстрое. — Отделка вестибюля: «Габбро-диабаз» (покрытие стен «мокрый камень»), мрамор «Полоцкое месторождение» светлый, гранит «Габбро-диабаз» (фактура скала). Полы и ступени — гранит «Ташмурунский» светло-серый».
Все четыре эскалатора в тоннеле уже смонтированы, в вестибюле идет финальный этап отделочных работ, монтаж декоративных элементов, размещение архитектурного освещения, облицовка колонн, монтаж турникетов. Ну и ведутся те работы, которые видны прохожим — отделка и остекление наземных павильонов.
Очевидно, что неотменяемая задача-минимум — поехать до конца года, 2024-й значится и в предвыборной кампании губернатора. Для тех, у кого хорошая память и склонность к нумерологии, принципиально было бы успеть до 3 октября — именно тогда исполнится пять лет с открытия последних новых станций в Петербурге. Но в таких случаях глава города уже неоднократно говорил, что отталкивается от соображений безопасности.
Пока в качестве своеобразной гарантии можно воспринимать закупку «Петербургского метрополитена», которую он разместил в августе. Подрядчик должен поставить за 4,6 млн рублей юбилейные серии жетонов: в честь 30-летия городского Законодательного собрания, в честь 300-летия Монетного двора, в честь 50-летия Колледжа метрополитена. Все эти годовщины — в 2024 году, поставка — тоже до конца года. В техзадании значатся и жетоны «Станция метро — Горный институт»: тысяча обычных (по 108 рублей каждый) и 4 тысячи — в блистере (264 рубля).
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»