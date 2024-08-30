В Петербурге открывается новая очередь Московско-Дунайской развязки

Торжественный запуск движения с участием губернатора Петербурга Александра Беглова состоялся 30 августа. Речь идет о втором путепроводе через Московское шоссе, который, как и всю развязку, строит группа компаний «Возрождение». После церемонии рабочим потребуется время, чтобы убрать посторонние предметы с дороги, и на путепровод пустят автомобили.

Напомним, в декабре было запущено рабочее движение по первому этапу развязки — путепроводу над Московским шоссе. Теперь открывается второй этап — параллельный путепровод, так что на каждом из них организовано полноценное одностороннее движение. Среди того, что еще предполагается достроить в составе развязки, — два съезда на улицу Ленсовета и один заезд с Московского шоссе на путепровод, а также пешеходные переходы.

