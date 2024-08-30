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Город В Петербурге открывается новая очередь Московско-Дунайской развязки

В Петербурге открывается новая очередь Московско-Дунайской развязки

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10 комментариев

Рабочее движение запустили по второму путепроводу Московско-Дунайской развязки. Теперь там есть нормальное двустороннее движение.

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Торжественный запуск движения с участием губернатора Петербурга Александра Беглова состоялся 30 августа. Речь идет о втором путепроводе через Московское шоссе, который, как и всю развязку, строит группа компаний «Возрождение». После церемонии рабочим потребуется время, чтобы убрать посторонние предметы с дороги, и на путепровод пустят автомобили.

Общая протяженность развязки — почти полтора километра, стоимость контракта — 11,5 млрд руб. Частично строительство софинансировалось из федерального бюджета.

Напомним, в декабре было запущено рабочее движение по первому этапу развязки — путепроводу над Московским шоссе. Теперь открывается второй этап — параллельный путепровод, так что на каждом из них организовано полноценное одностороннее движение. Среди того, что еще предполагается достроить в составе развязки, — два съезда на улицу Ленсовета и один заезд с Московского шоссе на путепровод, а также пешеходные переходы.

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Комментарии
10
Snow*
30 августа 2024, 10:07
новое слово в науке и технике! Всего каких-то 4 года, и нехитрый путепровод длиной 1.5 км готов. Сил на то чтобы привести в порядок территорию под ним не осталось, еще года на 4 работ, и еще года 4 на пешеходные переходы.
pgrad
30 августа 2024, 11:08
Очередной наглядный пример градостроительного уродства: сначала хаотичная застройка "кто во что горазд", потом вынужденно-прилепленная долгострой-дорога поперек хаоса за безумные деньги, и в целом безобразие. Никакого продуманного и цельного развития города нет и, похоже, никогда не будет. Вернуть бы Петра Первого, и градостроителем, а не памятником!
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