На Московско-Дунайской развязке пустили рабочее движение по новому путепроводу

В Петербурге завершили первый этап строительства Московско-Дунайской развязки. Открыто рабочее движение по новому путепроводу над Московским шоссе, сообщает 15 декабря пресс-служба городской администрации.
Рабочее движение на путепроводе запущено в обе стороны. Он станет дублером южного участка КАД, связав магистрали, проходящие через Красносельский, Московский и Фрунзенский районы, и выведя транспорт на трассу М-10 «Россия». В рамках первого этапа строительства развязки подрядчик АО «ПО «Возрождение» переустроил инженерные сети и возвел сам путепровод и часть подходов к нему. На сегодняшний день полностью завершены работы на 650-метровом участке, уложен асфальтобетон, смонтировано освещение, сделано инженерное обустройство и нанесена временная разметка. Также дорожники уложили покрытие на съездах и боковых проездах развязки.
На втором этапе построят второй путепровод через Московское шоссе. По завершении строительства каждый из них будет работать по своему направлению. Напомним, что в связи со строительными работами до июля перекрыт участок Дунайского проспекта и ограничено движение по Московскому шоссе.
Работы на развязке идет по графику, добавляют в администрации. Полностью их завершить планируют в четвертом квартале 2024 года. Общая протяженность нового участка составит 1460 метров, из них 924 метра — это путепровод с подходами к нему. После ввода в эксплуатацию пропускная способность развязки увеличится до 15 тысяч машин в сутки. Также планируется построить два подземных пешеходных перехода с лифтами, сделать тротуары и 1,3 километра велодорожки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».