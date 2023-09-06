КРТИ показал, что происходит на Московско-Дунайской развязке

На юге Петербурга дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на Московско-Дунайской развязке. Работы продлятся несколько дней.
В настоящее время на Московско-Дунайской развязке укладывают асфальтобетон на строящемся путепроводе, сообщает 6 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. «На сегодняшний момент это более 40 %. Мы на пути к завершению, погода нам благоприятствует», — рассказал представитель подрядчика АО «ПО «Возрождение». По завершении асфальтоукладочных работ технику перебросят на улицу Ленсовета и проспект Космонавтов, в правой части путепровода продолжат сооружение бетонных пролетов.
На объекте уже завершили монтаж теплосети и воздушных линий электропередачи, переустройство инженерных сетей еще продолжается. В августе смонтировали две укрепленные балки пролетного строения будущего путепровода через улицу Ленсовета. Всего к настоящему времени на развязке смонтировали более 4 тысяч тонн металлоконструкций. Протяженность объекта составляет 1,5 километра.
Строительство Московско-Дунайской развязки ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новый путепровод должен сильно увеличить пропускную способность магистралей на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и вывести транспорт на трассу М-10 «Россия». Развязка является частью 6-километровой магистрали от Кубинской улицы до Витебского проспекта. Первый путепровод в районе станции Предпортовая открыли 5 лет назад, и теперь строят второй. Планируется, что проехать по новому маршруту от Московского шоссе до Витебского проспекта водители смогут в 2025 году.