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    Московское шоссе и Дунайский проспект будут ограничивать и перекрывать до июля

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    Работы на коммуникациях, трамвайных путях, ремонт дорог в последние дни октября изменят схему движения в десяти районах Петербурга. Строительство Московско-Дунайской развязки до середины лета добавит ограничений на обеих магистралях.

    Выборгский район

    С 30 октября по 14 ноября в поселке Левашово перекроют проезд по Трансформаторному переулку от Ленинградского шоссе до улицы Дружбы, сообщает 27 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно будет по Горскому шоссе, улице Карла Маркса и улице Труда.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Калининский район

    С 30 октября по 5 декабря для ремонта трамвайных путей ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руставели.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Колпинский район

    В Понтонном для реконструкции тепловой сети с 29 октября 2023 года по 26 января 2024 года перекроют улицу Варвары Петровой от Парковой улицы до Ясельной улицы. Объезд предусмотрен по улице Варвары Петровой, Парковой и Ясельной улицам. Также напомним, что до 15 февраля 2024 года закрыто движение по Школьному переулку от Фанерной улицы до конца переулка.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    На один день, 30 октября, из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение у дома 14 по Хасанской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красносельский район

    Из-за ремонта дороги с 29 октября по 1 ноября по ночам будут ограничивать движение на перекрестке Красносельского шоссе и Волхонского шоссе с закрытием сквозного проезда по Волхонскому. Объехать перекрытие можно будет по Красносельскому и Санкт-Петербургскому шоссе, Фронтовой улице, Волхонскому шоссе, Дмитриевской улице, проспекту Ленина и проспекту Буденного. Также напомним, что до 1 декабря ограничен проезд по Красносельскому шоссе от Красносельского путепровода до КАД.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Курортный район

    В Белоострове с 30 октября по 13 ноября из-за строительства газопровода перекроют Главную улицу от Дружной улицы до Тенистого переулка. Объезд предусмотрен по Курортной, Привольной, Дружной, Солнечной, Лунной и Лазурной улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    Работы по строительству транспортной развязки с 30 октября 2023 года по 8 июля 2024 года перекроют движение по Дунайскому проспекту в направлении от Московского шоссе к улице Ленсовета, а также ограничат проезд по следующим участкам:

    • по Дунайскому проспекту от улицы Ленсовета до проспекта Космонавтов;
    • по Московскому шоссе от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина;
    • по Дунайскому проспекту от Московского шоссе до Пулковского шоссе;
    • по улице Ленсовета у Московского шоссе.

    Объехать можно будет по «карманам» Дунайского проспекта, проспекту Космонавтов, Московскому шоссе, улице Ленсовета, улице Орджоникидзе и Пулковскому шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    Для строительства газопровода с 30 по 31 октября ограничат проезд по Шлиссельбургскому проспекту у проспекта Обуховской Обороны.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    Дорожный ремонт с 8:00 30 октября до 8:00 1 ноября перекроет движение по Вокзальной улице в Ольгино в направлении от Юнтоловской улицы к Коннолахтинскому проспекту. Объехать участок можно будет по Ключевому проспекту, Советской улице и Коннолахтинскому проспекту. Также напомним, что до 3 ноября ограничено движение на участке Вокзальной улицы от Коннолахтинского проспекта до улицы Красных Партизан.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 30 октября по 19 ноября ограничат движение на перекрестке проспекта Королева и улицы Шаврова. Там будут устанавливать светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    Для прокладки инженерных сетей ограничат движение на двух перекрестках Невского проспекта:

    • с 29 октября по 4 ноября — с Думской и Михайловской улицами;
    • с 30 октября по 6 ноября — с Литейным и Владимирским проспектами.
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    Аналогичные ограничения сейчас действуют еще на трех перекрестках Невского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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