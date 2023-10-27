Московское шоссе и Дунайский проспект будут ограничивать и перекрывать до июля

Работы на коммуникациях, трамвайных путях, ремонт дорог в последние дни октября изменят схему движения в десяти районах Петербурга. Строительство Московско-Дунайской развязки до середины лета добавит ограничений на обеих магистралях.

Выборгский район С 30 октября по 14 ноября в поселке Левашово перекроют проезд по Трансформаторному переулку от Ленинградского шоссе до улицы Дружбы, сообщает 27 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно будет по Горскому шоссе, улице Карла Маркса и улице Труда.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 30 октября по 5 декабря для ремонта трамвайных путей ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руставели.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В Понтонном для реконструкции тепловой сети с 29 октября 2023 года по 26 января 2024 года перекроют улицу Варвары Петровой от Парковой улицы до Ясельной улицы. Объезд предусмотрен по улице Варвары Петровой, Парковой и Ясельной улицам. Также напомним, что до 15 февраля 2024 года закрыто движение по Школьному переулку от Фанерной улицы до конца переулка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район На один день, 30 октября, из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение у дома 14 по Хасанской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район Из-за ремонта дороги с 29 октября по 1 ноября по ночам будут ограничивать движение на перекрестке Красносельского шоссе и Волхонского шоссе с закрытием сквозного проезда по Волхонскому. Объехать перекрытие можно будет по Красносельскому и Санкт-Петербургскому шоссе, Фронтовой улице, Волхонскому шоссе, Дмитриевской улице, проспекту Ленина и проспекту Буденного. Также напомним, что до 1 декабря ограничен проезд по Красносельскому шоссе от Красносельского путепровода до КАД.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Курортный район В Белоострове с 30 октября по 13 ноября из-за строительства газопровода перекроют Главную улицу от Дружной улицы до Тенистого переулка. Объезд предусмотрен по Курортной, Привольной, Дружной, Солнечной, Лунной и Лазурной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район Работы по строительству транспортной развязки с 30 октября 2023 года по 8 июля 2024 года перекроют движение по Дунайскому проспекту в направлении от Московского шоссе к улице Ленсовета, а также ограничат проезд по следующим участкам:

по Дунайскому проспекту от улицы Ленсовета до проспекта Космонавтов;

по Московскому шоссе от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина;

по Дунайскому проспекту от Московского шоссе до Пулковского шоссе;

по улице Ленсовета у Московского шоссе. Объехать можно будет по «карманам» Дунайского проспекта, проспекту Космонавтов, Московскому шоссе, улице Ленсовета, улице Орджоникидзе и Пулковскому шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район Для строительства газопровода с 30 по 31 октября ограничат проезд по Шлиссельбургскому проспекту у проспекта Обуховской Обороны.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район

Дорожный ремонт с 8:00 30 октября до 8:00 1 ноября перекроет движение по Вокзальной улице в Ольгино в направлении от Юнтоловской улицы к Коннолахтинскому проспекту. Объехать участок можно будет по Ключевому проспекту, Советской улице и Коннолахтинскому проспекту. Также напомним, что до 3 ноября ограничено движение на участке Вокзальной улицы от Коннолахтинского проспекта до улицы Красных Партизан.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 30 октября по 19 ноября ограничат движение на перекрестке проспекта Королева и улицы Шаврова. Там будут устанавливать светофор.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район Для прокладки инженерных сетей ограничат движение на двух перекрестках Невского проспекта: с 29 октября по 4 ноября — с Думской и Михайловской улицами;

с 30 октября по 6 ноября — с Литейным и Владимирским проспектами.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Аналогичные ограничения сейчас действуют еще на трех перекрестках Невского.