В Петербурге перенесли сдачу двух новых станций метро. Это следует из предвыборной губернаторской программы «Единой России»

2024 год — «Горный институт»,

2025 год — «Казаковская» и «Путиловская»,



2029 год — «Богатырская», «Каменка» и выход станции «Театральная»,



2030 год — «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».



Ранее Смольный неоднократно заявлял, что в 2024 году достроят три новых станции: «Горный институт» (оранжевая линия), «Казаковскую» и «Путиловскую» (коричневая). При этом признавали, что ключевую пересадку с «Путиловской» на «Кировский завод» смогут запустить только в 2025-м.



Кроме того, в планах до 2030 года, согласно программе, — продление Кировско-Выборгской линии метро через аэропорт Пулково, «Экспофорум», историческую часть Царского Села к технологической долине и новым жилым кварталам Пушкинского района. Конкретные станции этого участка не включены в перечень на открытие; при этом на последнем совещании под руководством президента на 2028 год были отнесены станции «Пулково», «Авиагородок», «Ульянка», а на период до 2035 года — «Пулковские высоты», «КВЦ Экспофорум», «Пушкин», «Царское Село», «Кампус» и «Технологическая долина».



Напомним, недавно «Метрострой Северной столицы» получил положительное заключение на проект зеленой линии метро от станции «Беговая» через «Богатырскую» до «Каменки». Что касается «Театральной», то она должна заработать на прогон уже в этом году, однако с местом для выхода под нее остаются проблемы, подробнее читайте здесь.



Кроме того, началась тестовая проходка на коричневой линии метро на участке от «Путиловской» через «Броневую» до «Каретной». «Фонтанка» показывала, как они будут выглядеть.



В программе «Единой России» до 2030 не названы ранее звучавшие станции «Шуваловский проспект», «Кудрово», «Магистраль 31», «Коломяжская», а также еще два участка Красносельско-Калининской линии — до «Сосновой поляны» и до «Суворовской-1».