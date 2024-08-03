Губернатор указал, из-за кого задерживается выход с «Театральной»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Процесс строительства вестибюля станции метро «Театральная» и открытия его, как запланировано, в 2028 году, столкнулся с препятствием, которое чиновникам надо преодолеть как можно скорее. Споры о том, где его размещать, до сих пор не утихли, а тем более — эмоции. Губернатор Петербурга вспомнил про «знаменитостей», ветеран сферы услуг — про жителей. А Валерий Гергиев уже давно думает про театр.



Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне встречался с жителями Центрального района. Присутствовавший на встрече телеканал 78 показал кадры, как градоначальник рассказывает им про метро — речь шла о «Театральной».

«Есть у нас знаменитости разные, они приняли решение, что выход из метро не должен быть рядом с театром», — сказал Беглов. Он напомнил, что при этом в Москве выход из подземки находится рядом с Большим театром: «Нормальный там выход. Когда я начал разбираться, я спросил: а как мы из метро будем выходить? — «Не знаю». Некуда выходить. Там сделали и спроектировали вентиляционную шахту. Она будет немного по-другому сделана, эта пока рабочая. А выхода из метро нет».

По словам Беглова, чиновники решили, что раз не у театра, то выход можно сделать на углу Декабристов и Лермонтовского на месте советского Дома быта, превратившегося в торговый комплекс, напротив синагоги. По словам губернатора, чиновники все еще ведут переговоры о его выкупе, признав, что здание было приватизировано законно и сейчас принадлежит немолодому петербуржцу. «Я знаю этого дедушку. Ему 90 лет. Он когда-то коммуналкой занимался в городе. Он приватизировал — правильно и по закону. Теперь мы у него выкупаем, торгуемся, почти доторговались, чтобы там сделать выход из метро. Пока мы не выкупим, мы не имеем права проектировать — ведь там надо провести изыскания», — добавил губернатор.

К слову, по данным «Фонтанки», если размещать выход с «Театральной» на Лермонтовском проспекте, в дополнение к уже построенным объектам станции придется прокладывать новый 250–300-метровый тоннель от перрона до эскалаторов.

Фото: скриншот страницы сервиса Google Maps Поделиться Поделиться





Человек, о котором говорит губернатор, — не просто какой-то дедушка. Речь о Юрии Филатове. Он родился в 1931 году, уроженец Кронштадта. С 60-х годов — в руководстве города, председатель местного исполкома. В 1978 году при Григории Романове назначен руководителем Управления бытового обслуживания населения исполкома Ленсовета. Занимался строительством и эксплуатацией Домов быта. В 1990-х успешно встроился в новую жизнь. Кроме основной работы занимался и другими проектами, в частности долгое время был членом, а затем и главой наблюдательного совета банка «Санкт-Петербург» (сейчас этот пост занимает Александр Савельев).

Юрий Филатов Фото: сайт Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Здание, о котором говорил Александр Беглов, принадлежит АО «Услуга». Это одно из старейших петербургских юрлиц, которое в далеком 1992 году получило в собственность почти все ленинградские Дома быта. Возглавил его, разумеется, руководитель Управления бытового обслуживания населения исполкома Ленсовета Юрий Филатов. Теперь история уже не вспомнит, каким образом он оказался крупнейшим акционером АО, но, по последним имеющимся в открытом доступе документам, ему принадлежит 44,2% фирмы. При этом доля обыкновенных (голосующих) акций — 53,9%. В карточке компании говорится, что «Услугой» и ее правопредшественниками он управляет с 1978 года. В мае 2024 года Юрий Филатов на собрании акционеров был вновь переизбран гендиректором на пятилетний срок.



Часть объектов быта с 1992 года перешли в другие руки, но в распоряжении «Услуг» и их гендиректора остается как минимум 9 зданий и помещений по всему городу. В их числе кроме Лермонтовского, 1, также здание на Суворовском, 35, Нарвском, 18, Энгельса, 147, Маршала Захарова, 21 (литеры Е и Ж), Коллонтай, 30, Светлановском, 36 и Бухарестской, 142. Почти все, кроме Лермонтовского, Суворовского и Нарвского, это типовые двухэтажные советские Дома быта, превратившиеся в небольшие торговые комплексы и сетевые магазины. Некоторые Дома быта, как, например, на Бабушкина, 80, перешли в собственность других юрлиц, где «Услуга» получала миноритарные доли. Согласно последней финансовой отчетности АО «Услуга», его выручка составляет 168 млн рублей, чистая прибыль — 28 миллионов. В виде дивидендов фирма выплатила своим акционерам 10,2 млн рублей.

Кадастровая стоимость пятиэтажного здания в начале Лермонтовского проспекта 1968 года постройки площадью 5,9 тыс. м2 составляет 491 млн рублей, плюс к этому — участок в 1400 м2 земли под ним — еще 26 миллионов. Итого получается около 517 миллионов, или 88 тыс. рублей за 1 м2. При этом отдельностоящие здания по соседству на сайтах объявлений оцениваются гораздо дороже — около 120–130 тыс. руб. за 1 м2. Если оценивать дом на Лермонтовском, 1, на таком уровне, его рыночную стоимость можно было бы оценить в 700–760 млн рублей без учета доходов, которые он приносит. Ранее шла речь о том, что сумма выкупа может составить до 1 млрд рублей. Юрий Филатов в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что вопрос о судьбе Дома быта последний раз поднимали более трех месяцев назад и к финальному решению не пришли.

Он рассказал, что категорически не согласен с идеей сноса своего здания ради строительства вестибюля метро. В качестве аргумента он приводит собранные пять тысяч голосов жителей окрестных кварталов в защиту Дома быта, которые предприниматели передали в Смольный. «Дом быта сейчас действительно таковым является — в нем расположены более 60 предприятий по оказанию бытовых услуг, это химчистка и пошив одежды, — уверяет Юрий Филатов. — По закону, если есть альтернатива, у нас не имеют права изымать собственность. А альтернатива есть — на Театральной. Там уже много сделано по этому направлению. Вторая альтернатива — это площадка у дома 37 по улице Декабристов. Там и ничего сносить не надо будет».

При этом кроме многочисленных учреждений услуг, владелец здания предлагает внаем, судя по данным сайта, и помещения под офисы.

О том, где строить выходы с «Театральной», спорили много лет, в том числе обсуждение шло в контексте возможного сноса домов. Долгое время предполагалось, что первый выход будет на площади у театра, а второй на месте Дома быта. Выход на площади планировали на углу улиц Глинки и Декабристов, но идея выхода на площади всегда находила противников в лице руководства Мариинки и Валерия Гергиева лично. В 2020 году стало известно, что театр обсуждает с городом перевод основного выхода к Дому быта. «Мы приняли решение в первую очередь реализовать вестибюль, который будет расположен далеко от здания Мариинского театра, со стороны Лермонтовского проспекта», — говорил «Фонтанке» вице-губернатор Максим Соколов. Уже после этого Беглов прямо говорил, что выхода на площадь не будет. В 2021 году в задании на разработку проекта под вестибюль прямо указали место Дома быта.

В техническом задании на разработку проектной документации по возведению вестибюля станции «Театральная» указано место размещения второго выхода «на пересечении улиц Глинки и Декабристов в качестве возможного не рассматривать». Сам проект, по итогам конкурса, до 31 октября 2022 года должно было подготовить ООО «ТранспроектИнжиниринг» за 7,6 млн руб. Им предлагалось рассмотреть возможные места размещения второго вестибюля станции «Театральная» и принять в качестве первого участок по адресу: Лермонтовский проспект, 1/44, где в настоящий момент находится Дом быта.

В 2022 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры провел опрос о том, где должен быть второй выход из метро. Выиграло предложение разместить его на расположенной неподалеку заправке. То есть уже в начале 2023 года планировали, что выхода у самого театра не будет, а расположатся они возле Дома быта и на месте заправки.

К вопросу о строительстве станции «Театральная» внезапно вернулись снова после публичной критики Гергиева весной этого года.

«[Вопрос о сохранении театра был поднят] После того, как бездумная, глупая, чтобы не сказать вредительская политика руководства города, давшего разрешение строить метро непосредственно под Мариинским театром, дала о себе знать. Хотя у нас был шанс обойтись без этого. И предыдущим руководством города мне были даны всяческие гарантии того, что ничего бурить под театром не будут», — заявил Гергиев в интервью «Российской газете». Он отмечал, что здание дрожит каждый день — крупная дрожь ощущается даже на верхней репетиционной сцене. В «Метрострое Северной столицы» на критику Гергиева отвечали, что уже давно не ведут на глубине никаких работ, которые могут оказывать динамическое воздействие, проходческая техника не используется.

Ксения Клочкова, Денис Лебедев, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»