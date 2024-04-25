«У нас дрожит здание». — «А мы не копаем». Глава Мариинского театра пожаловался на строительство метро

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назвал глупым решение прокладывать линию метро под его зданием. Он призывает избежать «варварской ошибки» и рокового вреда, строители удивляются.



Свое заявление Гергиев сделал в интервью «Российской газете», которое вышло 25 апреля. «Где-то месяцев девять назад мы стали испытывать огромное волнение после того, как бездумная, глупая, чтобы не сказать вредительская политика руководства города, давшего разрешение строить метро непосредственно под Мариинским театром, дала о себе знать. Хотя у нас был шанс обойтись без этого. И предыдущим руководством города мне были даны всяческие гарантии того, что ничего бурить под театром не будут. Но нет, у нас каждый день дрожит здание», — рассказал он.



По его словам, вибрация ощущается на верхней репетиционной сцене. «И выходит, что сейчас надо идти в суд, надо идти к генеральному прокурору, надо идти к президенту страны», — добавил он.



По словам Валерия Гергиева, основному зданию театра требуется реконструкция — «желательно не очень долгая и желательно очень успешная», ведь только на продаже билетов учреждение зарабатывает более 2 млрд ежегодно. «Очевидно, что дела складываются крайне драматично, близко к жанру трагедии. Вот мне очень не хочется перейти эту грань... Главное — не допустить варварской ошибки. Мы обязаны сохранить театр. И вы видите, я даже иду в интервью на прямой конфликт с руководством города, но я называю вещи своими именами, чтобы не допустить рокового вреда театру», — подытожил Гергиев.



Несмотря на то что интервью сразу растащили на цитаты, чиновники и метростроители взяли паузу на весь день. Лишь к вечеру «Метрострой Северной столицы» заявил, что никакой стройки, по сути, не ведется. «Компания со всем уважением относится к исторической значимости Мариинского театра, — рассказал гендиректор МССС, а в прошлом один из руководителей городской дирекции транспортного строительства Дмитрий Васильев. — В настоящее время на «Театральной» не ведется работ, вызывающих шум и вибрацию. АО «Метрострой Северной столицы» на станционном комплексе производит отделочные и пусконаладочные работы. А также работы по устройству необходимых коммуникаций и сетей. Проходческая техника не используется».



В этом комментарии слышится сомнение, что плиточники, работающие на глубине 57 метров, могут раскачивать историческое здание и мешать репетициям. «В радиусе двух километров от здания Мариинского театра компанией АО «Метрострой Северной столицы» не ведется никаких строительно-монтажных работ», — еще раз подчеркнули на предприятии.



Еще недавно казалось, что эта тема себя исчерпала. Несколько лет назад Валерий Гергиев неоднократно высказывался по поводу строительства оранжевой линии метро в непосредственной близости от здания Мариинки и под ним, а также выступал против размещения одного из выходов станции «Театральная» на одноименной площади. Он заявлял, что в какой-то момент в здании просел пол и появились трещины. Горный институт провел экспертизу и установил, что все идет в рамках расчетных данных, рассказывали тогда еще в «Метрострое».