В Петербурге готовятся облицовывать и отделывать станцию метро «Театральная». Вот как она будет выглядеть

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика для архитектурно-строительных и отделочных работ на двух новых станциях Лахтинско-Правобережной линии. В том числе и «Театральной», для которой существует пока только подземная часть.



Запрос котировок объявлен на прошлой неделе, стартовая стоимость — 1,5 млрд рублей. В техзадании расписаны работы как для «Театральной», так и для станции «Горный институт» («Большой проспект»): обе они должны быть сданы в 2024 году, однако «Театральная» не будет иметь выхода на поверхность вплоть до 2028 года, когда у нее появится вестибюль на месте нынешнего дома быта на Лермонтовском.



Как будет выглядеть «Горный институт», «Фонтанка» уже показывала. Для «Театральной» в новом контракте прописали облицовку стен, установку зеркал и декоративных витрин, устройство полов и лестниц, подвесного потолка из композитных панелей, 18 люстр, визуальной информации и т. д . Все работы должны быть исполнены к сентябрю 2024 года. «Фонтанка» знает, как примерно должна после этого выглядеть «Театральная», которой, впрочем, еще несколько лет работать на прогон.

