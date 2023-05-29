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    В Петербурге готовятся облицовывать и отделывать станцию метро «Театральная». Вот как она будет выглядеть

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    «Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика для архитектурно-строительных и отделочных работ на двух новых станциях Лахтинско-Правобережной линии. В том числе и «Театральной», для которой существует пока только подземная часть.

    Запрос котировок объявлен на прошлой неделе, стартовая стоимость — 1,5 млрд рублей. В техзадании расписаны работы как для «Театральной», так и для станции «Горный институт» («Большой проспект»): обе они должны быть сданы в 2024 году, однако «Театральная» не будет иметь выхода на поверхность вплоть до 2028 года, когда у нее появится вестибюль на месте нынешнего дома быта на Лермонтовском.

    Как будет выглядеть «Горный институт», «Фонтанка» уже показывала. Для «Театральной» в новом контракте прописали облицовку стен, установку зеркал и декоративных витрин, устройство полов и лестниц, подвесного потолка из композитных панелей, 18 люстр, визуальной информации и т. д. Все работы должны быть исполнены к сентябрю 2024 года. «Фонтанка» знает, как примерно должна после этого выглядеть «Театральная», которой, впрочем, еще несколько лет работать на прогон.

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    Подрядчика на проектирование первого выхода с «Театральной» «Метрострой Северной столицы» намерен искать уже совсем скоро. Речь идет именно о первом вестибюле, по которому достигнут консенсус (со всеми, кроме собственника самого дома быта). Второй выход появится в районе Театрального сквера на месте нынешней автозаправочной станции.

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