В Петербурге готовятся облицовывать и отделывать станцию метро «Театральная». Вот как она будет выглядеть

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика для архитектурно-строительных и отделочных работ на двух новых станциях Лахтинско-Правобережной линии. В том числе и «Театральной», для которой существует пока только подземная часть.
Запрос котировок объявлен на прошлой неделе, стартовая стоимость —
Как будет выглядеть «Горный институт», «Фонтанка» уже показывала. Для «Театральной» в новом контракте прописали облицовку стен, установку зеркал и декоративных витрин, устройство полов и лестниц, подвесного потолка из композитных панелей, 18 люстр, визуальной информации и
Подрядчика на проектирование первого выхода с «Театральной» «Метрострой Северной столицы» намерен искать уже совсем скоро. Речь идет именно о первом вестибюле, по которому достигнут консенсус (со всеми, кроме собственника самого дома быта). Второй выход появится в районе Театрального сквера на месте нынешней автозаправочной станции.