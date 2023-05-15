«Каретная», «Кудрово» и «Театральная». В Петербурге объявляют сезон проектирования 8 станций метро

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На этой неделе, по данным «Фонтанки», предполагается снова объявить запрос котировок на проектирование участка Красносельско- Калининской линии метро от «Путиловской» к центру Петербурга до «Каретной». В прошлый раз все закончилось предсказуемым пшиком: подрядчика под огромный объем работ заманивали на 350 млн рублей, но диалог за такие «копейки» никто не поддержал. Да и сроки были там фантастические, учитывая, что запроектировать надо 4 станции метро, две из которых пересадочные.





Как говорят собеседники «Фонтанки», в этот раз отталкиваться будут от стартовой цены в 1,8 млрд. Это ближе к теме разговора: для сравнения, крупнейший за последние годы проектировочный контракт на ту же коричневую линию, но на другие 4 станции (до «Сосновой поляны»), заключили примерно за миллиард — ну так с тех пор и 4 года прошло. Внутри контракта на участок до «Каретной» за проектную документацию готовы выложить порядка 250 млн рублей, остальные 1,55 млрд — за рабочую.

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Немного прояснилось и со сроками, они будут разбиты внутри графика выполнения работ. Весь контракт рассчитан до осени 2026 года. Но учитывая, как быстро устаревает документация — и как утомились горожане жить без новых станций, ее будут оттаскивать в госэкспертизу этапами, порциями, чтобы потом сразу запускать их в стройку, пока проектируется следующий. То есть проектная документация на инженерную подготовку территорий под 4 шахты должна выйти из экспертизы уже осенью 2023 года, подготовка по иным площадкам — в декабре, а основной этап строительства — в августе 2024-го. «Фонтанка» подробно рассказывала, что, по сути, проектная часть — это актуализация и доработка изысканий, которые ЛМГТ провел еще в 2019 году.





Параллельно будет идти и рабочая документация, первоочередная должна быть готова уже к октябрю: она включит и основное строительство перегонных тоннелей от «Каретной» до «Боровой» и от «Путиловской» до «Броневой». Из этого можно сделать вывод, что участок начнут строить по принципу Ла-Манша, с двух сторон. А застрявшая между этими тянущимися навстречу друг другу кусками «Заставская» (пересадочная с «Московскими воротами») — станет последней, где на смычке и забьют торжественно «золотой костыль». Но в самом «Метрострое Северной столицы» не так литературоцентричны: «Технология строительства будет определена проектом с учётом оптимальных сроков и стоимости», — говорят в пресс-службе.



Прокладывать тоннель будут однопутными «маленькими» щитами диаметром по 5,63 метра. Так предполагали изначально, да и двухпутная «Надежда» будет занята на зеленой линии (обещают, что должна тронуться в течение нескольких недель). В целом коричневая линия изначально была прописана как реципиент контракта по производству щитов на «Обуховском заводе». Но их еще надо разработать и изготовить, так что сейчас сложно утверждать, что именно их отправят прокладывать тоннели до «Каретной».



Сроки строительства, его стоимость — всего этого при запросе цен не озвучат. Понятно почему: сколько город даст денег своему генподрядчику, столько тот и сделает (в идеальном мире госзаказа справедливо и обратное). Прямо сейчас в адресной программе на участок до «Каретной» вписано 127 млрд рублей, но насколько это адекватные прикидки — собственно, проект и покажет. Непосредственно на 2023–2025 годы заложена принципиально не львиная доля финансирования — 3,5 млрд. Но и это не догма — при формировании бюджета на следующую трехлетку распределение может поменяться.



По данным «Фонтанки», на этом проектировочная кампания «Метростроя Северной столицы» не заканчивается. В течение ближайших недель будут объявлены торги по «Кудрово». Сложно найти другую непостроенную станцию, вокруг которой годами возникало столько новостей при том, что дело уверенно не двигалось с мертвой точки. Добавляет эксклюзивности тот факт, что перегонный тоннель до нее построен уже много лет назад. Конечно, никакого открытия в 2025 году, как обещали Смольный и область, не будет: даже в самом оптимистичном гороскопе КРТИ она предсказана в 2029-м.



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У «Кудрово» настолько самостоятельная мифология, что не все идентифицируют ее с Лахтинско-Правобережной линией метро, а ведь именно для нее станция должна стать конечной. Так что торги на проектирование включат и депо «Правобережнное». Справочно (а никак иначе настолько далекие планы города использовать и нельзя) отметим, что в АИП «Кудрово» оценивается в 32 млрд рублей, а депо — в 42 млрд.





С другого конца Лахтинско-Правобережная линия прямо сейчас прирастает станцией «Горный институт». Ее по-прежнему ждут уже в 2024 году, и, если судить по планам МССС, останавливаться не собираются: уже летом должны быть объявлены торги на проектирование трех оранжевых станций. Первые две — это «Гавань» и «Морской фасад», следующие за «Горным институтом» на северо-запад. «Фонтанка» рассказывала, что место для «Гавани» уже определено Смольным, а весь участок запланирован к вводу в 2030-м.

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Еще одна оранжевая станция, которую ждут торги — «Театральная», а точнее — ее вестибюль. Под землей она строится параллельно с «Горным институтом», но из-за нерешенных земельных вопросов и особенностей планирования будет работать без выхода на поверхность, на прогон — даже когда «Горный институт» откроется. При этом концептуально место для вестибюля определено — это участок, на котором сейчас стоит Дом быта на Лермонтовском. Именно его проект и собирается уже летом заказать «Метрострой Северной столицы», хотя собственники Дома быта имеют все шансы как минимум затормозить стройку в судах.





Со вторым вестибюлем все еще сложнее: первоначальное предложение строить на Театральной площади встретило резкое отторжение у недавнего юбиляра Валерия Гергиева, который элементарно опасается за сохранность театра. В итоге провели голосование среди горожан, по итогам которого утвердили выход в районе Театрального сквера, где сейчас АЗС.

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С проектированием метро в Петербурге теперь интересно. Есть как минимум два больших института — «Метрогипротранс» и «Ленметрогипротранс», руководители которых буквально стараются не общаться, настолько обострилось их противостояние. Если бы эти люди просто не подавали друг другу руки, это бы и оставалось их частной проблемой. Как она перестает быть частной — показывают многомесячные прения за контракт по «Сосновой поляне», во время которых, естественно, оплачивать работы суд запретил. Из последнего — проходной, казалось бы, конкурс на горно-экологический мониторинг, пусть и на 740 млн рублей. Поначалу «Метрогипротранс» сняли с гонки, но он вернулся в нее через ФАС и получил контракт. Тогда уже «Ленметрогипротранс» пошел к антимонопольщикам, а в конце апреля еще и подал иск в арбитраж. Так что можно себе представить, в какой теплой атмосфере МССС будет разыгрывать все заявленные контракты на новые станции метро. И как будут соблюдаться сроки.

