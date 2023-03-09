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    А вы думали все так просто? Запрос котировок на проектирование коричневой линии метро в Петербурге отменили

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    «Метрострой Северной столицы» отменил запрос котировок на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метро от «Путиловской» до «Каретной». Никто не пришел на эти сроки и деньги.

    Судя по сайту госзакупок, решение об отмене принято 9 марта. Напомним, торги на проектирование участка коричневой линии метро от «Путиловской» к центру Петербурга до «Каретной» объявили в середине февраля, стартовая цена составила 351 млн рублей. За эти деньги и до конца года надо было разработать и проектную документацию на 4 станции («Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная»), и часть рабочей. Несмотря на то что часть изысканий уже была проведена «Ленметрогипротрансом» в прошлые годы, собеседники на рынке сомневались, что кто-то подрядится выполнять такой объем работ за такие скромные деньги и в такие сжатые сроки.

    Как пояснили в МССС, отмена связана с отсутствием заявок от потенциальных участников. Принято решение изменить содержание закупки: она будет включать комплекс разработки всей проектной и рабочей документации, с выделением приоритетных этапов в графике проектирования. Соответственно, увеличится и срок исполнения контракта на проектирование. Однако в МССС утверждают, что документацию будут отправлять в экспертизу этапами, как в случае с зеленой линией, и это позволит отдавать проекты в строительство до полного завершения проектирования.

    Красносельско-Калининская линия метро начала строиться с участка «Путиловская» — «Казаковская», он должен быть сдан в 2024 году.

    На юго-запад от «Казаковской» она пойдет станциями «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». По плану они должны быть введены в 2030 году, ориентировочная стоимость участка — 93,1 млрд рублей.

    На северо-восток от «Путиловской» — станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» (должны сдать в 2029 году, стоимость — 127,5 млрд). Далее — «Лиговский проспект — 2» (пересадочная с «Лиговским проспектом»), «Знаменская» (пересадочная с «Маяковской» и «Площадью Восстания»), «Суворовская-1» (пересадочная с «Суворовской-2» Адмиралтейско-Охтинской линии) — их ждут в 2030-м. Затем «Смольный», «Полюстровский проспект —1» (пересадочная с «Полюстровским проспектом — 2» Кольцевой линии), «Бестужевская», «Пискаревка» — должны сдать в 2033 году. Конечная — «Ручьи» (2034 год).

    Для линии должны быть построены два депо — «Красносельское» (2026 год, стоимость 28,8 млрд) и «Ручьи» (2034 год).

    Все станции, в соответствии с программой КРТИ, — глубокого заложения. Почти все — пилонного типа, при котором станция внизу состоит фактически из трех изолированных залов (как аналог — «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Площадь Восстания», «Нарвская», «Горьковская», «Невский проспект»). Но несколько станций (в частности, «Путиловская») — колонного типа, то есть на них два ряда колонн, на которые опираются пролеты (как пример — «Балтийская», «Кировский завод», «Выборгская» «Лесная», «Академическая»).

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