А вы думали все так просто? Запрос котировок на проектирование коричневой линии метро в Петербурге отменили

«Метрострой Северной столицы» отменил запрос котировок на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метро от «Путиловской» до «Каретной». Никто не пришел на эти сроки и деньги.



Судя по сайту госзакупок, решение об отмене принято 9 марта. Напомним, торги на проектирование участка коричневой линии метро от «Путиловской» к центру Петербурга до «Каретной» объявили в середине февраля, стартовая цена составила 351 млн рублей. За эти деньги и до конца года надо было разработать и проектную документацию на 4 станции («Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная»), и часть рабочей. Несмотря на то что часть изысканий уже была проведена «Ленметрогипротрансом» в прошлые годы, собеседники на рынке сомневались, что кто-то подрядится выполнять такой объем работ за такие скромные деньги и в такие сжатые сроки.