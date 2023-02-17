Конкурс на проектирование коричневой линии метро до «Каретной» объявили в Петербурге

«Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на проектирование нового участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом») до «Каретной». Закончить и получить положительное заключение надо к декабрю.



Документация опубликована накануне, речь идет и о проектной, и о рабочей документации. Максимальная стоимость — 351 млн рублей. По этому участку был утвержден проект планировки. Согласно планам развития метро, он должен быть сдан в 2029 году, общая сметная стоимость, заложенная в АИП, — 127,5 млрд руб. Ранее стало известно, что оборудование для строительства поставит Обуховский завод.

