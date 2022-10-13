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    В Петербурге разработают предпроект метро до станции «Ручьи»

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    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку предпроектной документации для очередного участка коричневой линии метро. Доберутся до него нескоро.

    Документация опубликована накануне, 12 октября, речь идет об участке Красносельско-Калининской линии от станции «Полюстровский проспект-1» до станции «Ручьи» с одноименным депо, между этими станциями будут еще «Бестужевская» и «Пискаревка». Закончить предпроект надо к ноябрю 2025 года, максимальная стоимость — порядка 80 млн рублей.

    Согласно актуальной стратегии Смольного, участок коричневой линии от станции «Суворовский проспект-1» до «Пискаревки» через станции «Смольный», «Полюстровский проспект-1» и «Бестужевская» должен быть построен в 2033 году. Перегон до «Ручьев» — в 2034-м.

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    Сейчас строится первый участок коричневой линии «Юго-Западная» — «Путиловская», его должны сдать в 2024-м. На юго-запад она пойдет в сторону «Сосновой поляны», на северо-восток — через «Каретную» в центре города и далее в сторону «Ручьев». Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/архив

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