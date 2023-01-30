Щиты для строительства метро в Петербурге привезет Обуховский завод. Он был единственным участником конкурса

АО «Обуховский завод» оказалось единственным участником на закупку двух проходческих щитов для «Метростроя Северной столицы». «Фонтанка» называла его главным претендентом.
Согласно опубликованному 30 января протоколу, кроме «Обуховского завода», участников не нашлось, так что именно с ним заключат контракт на поставку двух проходческих щитов диаметром 5,63 метра, а также нескольких укладчиков для тюбингов. Стартовая цена конкурса составляла 2,372 млрд рублей. Ранее губернатор Александр Беглов обратил внимание, что «предприятие помогает «Метрострою Северной столицы» обновлять проходческую технику».
Полное название компании — Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод»; в 2021 году на площадке завода завершилось создание кластера из шести предприятий.
«Фонтанка» рассказывала, что оборудование предназначено для строительства Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий метро. В первоочередных планах «Метростроя Северной столицы» — продолжение Невско-Василеостровской линии до станции «Планерная», но его будут прокладывать с помощью более широкого щита для двухпутных тоннелей.