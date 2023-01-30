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    Щиты для строительства метро в Петербурге привезет Обуховский завод. Он был единственным участником конкурса

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    АО «Обуховский завод» оказалось единственным участником на закупку двух проходческих щитов для «Метростроя Северной столицы». «Фонтанка» называла его главным претендентом.

    Согласно опубликованному 30 января протоколу, кроме «Обуховского завода», участников не нашлось, так что именно с ним заключат контракт на поставку двух проходческих щитов диаметром 5,63 метра, а также нескольких укладчиков для тюбингов. Стартовая цена конкурса составляла 2,372 млрд рублей. Ранее губернатор Александр Беглов обратил внимание, что «предприятие помогает «Метрострою Северной столицы» обновлять проходческую технику».

    Полное название компании — Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод»; в 2021 году на площадке завода завершилось создание кластера из шести предприятий.

    «Фонтанка» рассказывала, что оборудование предназначено для строительства Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий метро. В первоочередных планах «Метростроя Северной столицы» — продолжение Невско-Василеостровской линии до станции «Планерная», но его будут прокладывать с помощью более широкого щита для двухпутных тоннелей.

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о ближайших планах «Метростроя Северной столицы». Первым новым для города строительством должен стать участок Невско-Василеостровской линии до станции «Планерная». Она должна стать пересадочной со станцией фиолетовой линии «Шуваловский проспект» — для этого участка, в частности, МССС и объявил запрос предложений на покупку щитов и комплексов укладки.

    На коричневой линии сейчас строится первый участок от «Юго-Западной» до «Путиловской», он должен быть введен в 2024 году. После этого стройка должна продолжиться в обе стороны: на юго-запад в сторону будущей станции «Сосновая Поляна» и на северо-восток — в сторону станции «Обводный канал — 2» (она же «Каретная»).

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