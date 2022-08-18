Первая пятерка. Какие новые станции метро Смольный хочет распаковать до конца года

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Губернатор Александр Беглов разрешил изменить по соглашению сторон существенные условия контракта на строительство, проектирование и реконструкцию метро в Петербурге. Теперь горизонт просматривается до 2032 года, хотя и это не предел.



По данным «Фонтанки», постановление правительства было подписано 12 августа. Условие для изменения в нем одно — предельный срок исполнения работ. Когда «Метрострой Северной столицы» заводили на место обанкротившегося «Метростроя», передавали ему участки в работе, организовывали переход рабочих, а осенью 2021 года заключали контракт, планку поставили на 1 октября 2023 года, это позволяло взять пару лет на «осмотреться». Теперь этот срок можно сдвинуть до 31 декабря 2032 года, и правом этим заказчик воспользуется. Проследить должен вице-губернатор Николай Линченко, с недавних пор комитет по развитию транспортной инфраструктуры — его вотчина.



Рамочная форма контракта известна, хотя сам он не выложен в открытый доступ. Из постановления федерального правительства мы знаем, что всего «Метрострой Северной столицы» может напроектировать и настроить в Петербурге на 602 млрд рублей, понятен и полный перечень объектов. Это более или менее все обозримые новые станции (например, там нет полумифической кольцевой линии), ремонт эскалаторов на существующих, полная реконструкция «Фрунзенской» и «Парка Победы», производственные площадки и тяговые сети.



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Этот хвост (а это и правда хвост, если учесть, как долго жители Петербурга ждут новых станций метро в своем районе) будут рубить по частям. Ножом каждый раз будет выступать дополнительное соглашение к контракту с «Метростроем Северной столицы»: решили строить «Кудрово» — подписываем на «Кудрово», решили строить единый диспетчерский центр на «Фрунзенской» — на него. Соответственно, документация на всякий объект проходит экспертизу. По сути, это просто много отдельных контрактов, как оно и было со старым «Метростроем», большой означает только, что МССС — заведомо безальтернативный подрядчик.





Сейчас, как известно, в части стройки распакованы только два таких соглашения — на Лахтинско-Правобережную линию от «Спасской» до «Горного института» и на Красносельско-Калининскую от «Казаковской» до «Путиловской». Эти объекты достались подрядчику от старого «Метростроя» и должны быть сданы в 2024 году. Кроме того, МССС выступил заказчиком на реконструкцию тяговой сети на первой линии и явно готовится своими руками приводить в порядок потрепанные «футбольные» станции метро, которые сдавали в спешке и с большим количеством недоделок (однако это отдельная история и отдельный контракт, хотя его МССС тоже получит без борьбы).



С 2019 года, когда были сданы не менее авральные станции Фрунзенского радиуса, у петербуржцев не то чтобы разбегаются глаза при взгляде на подземную стройку: следить, собственно, надо только за названным «Горным институтом» и «Казаковской». Остальное лежит в адресной программе, в отраслевой схеме развития, в многочисленных картинках — но не в финансово обязывающих документах. Проектов тоже катастрофически не хватает, чтобы устроить в городе бум метростроения.



«Фонтанка» знает, какие допсоглашения город и МССС надеются подписать уже до конца года: это не значит, что по конкретным адресам тут же поползут проходческие щиты, но это будут контракты со сроками и стоимостью. По словам собеседников в транспортном блоке, таких пунктов пять. На Невско-Василеостровской линии это участок от «Беговой» через «Туристскую» до «Планерной» (она же «Зоопарк» и «Каменка»). Смольный и раньше говорил, что это следующая серия, открыть участок хотят в 2026 году, а стоимость по АИП оценивается в 44 млрд рублей.



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Второе предсказуемое — «Кудрово» на Лахтинско-Правобережной линии с электродепо «Правобережное». Долгожданная областная станция сначала пробралась в адресную программу города, пусть и малозначительными сотнями миллионов в ближайшие 3 года. А теперь готовится обрести контракт. По схеме оба объекта должны быть введены в 2029 году. В АИП значится стоимость самой станции в 32 млрд рублей и депо — в 42 млрд рублей. Это бьется с цифрами в заявке, которую подавал Смольный, когда пытался подключить к стройке федеральный инфраструктурный кредит.





Жители Коломны нервно спросят в контексте оранжевой линии: а где же «Театральная»? Эта промежуточная станция уже содержится в действующем контракте на участок «Спасская» — «Горный институт», у нее будет пара лет в режиме на прогон — без выхода пассажиров. В отраслевой схеме вестибюль заявлен на 2026 год, его стоимость — чуть более 13 млрд рублей. Но речь об одном выходе — на месте Дома быта, по расположению второго Смольный решил посоветоваться с горожанами.



Проектную документацию по зеленой и оранжевой линиям будет заказывать КРТИ, рабочую — сам «Метрострой Северной столицы». По трем следующим пунктам, которые хотят подписать до конца года, все проектирование — задача МССС. Во-первых, участок Красносельско-Калининской линии от «Путиловской» до «Каретной» через «Броневую», «Заставскую» и «Боровую». Это тоже дело 2029 года, в АИП указана стоимость в 125 млрд рублей.



Продолжение линии в обратную сторону, на запад, — более отдаленная перспектива. Но электродепо «Красносельское» за 24 млрд понадобится довольно скоро, в 2026 году, его стоимость ориентировочно составляет 24 млрд рублей.



И наконец, фиолетовая линия, которая пойдет за «Комендантский проспект» к станции «Шуваловский проспект» и встретится на ней с зеленой «Планерной». Произойдет это, если верить планам Смольного, в 2028 году, потребуется 30 млрд рублей.



Это и есть те объекты, которые должны обрасти конкретикой в 2022 году. По сути, за ними нам и смотреть в ближайшее время, как смотрим сейчас за «Театральной». Остальные проекты — в будущем генплане, но на фоне текущих темпов заявленные 89 станций вызвали безотчетное желание проверить: а когда вообще власти города выполняли собственные обещания по стройке метро? Профильный институт подтвердил, что генеральный план говорит о целях и задачах, а не о бюджетных возможностях, и что ни один генплан не бывал исполнен целиком.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

