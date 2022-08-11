Глава НИПЦ Генплана про обещания новых станций метро: документ формулирует задачи, в нем нет бюджетной ведомости

Генплан Петербурга формулирует цели и задачи, это не документ с бюджетной ведомостью, в которой написано, сколько средств выделяется на решение этих задач. Так глава НИПЦ Генплана Петербурга Юрий Бакей во время пресс-конференции в «Интерфаксе» 11 августа ответил на вопрос о том, сколько станций метро планируется строить ежегодно в городе.

«Генеральный план фактически формулирует цели и задачи. Это не документ, к которому прикладывается некая бюджетная ведомость, в которой написано, сколько средств выделяется на решение каждого этого элемента. Это просто та необходимость, которая нужна городу в случае его развития в соответствии с Генпланом, с освоением этих территорий. И в основе лежит схема комплексного транспортного развития Санкт-Петербурга», — заявил Бакей.