Глава НИПЦ Генплана про обещания новых станций метро: документ формулирует задачи, в нем нет бюджетной ведомости

Генплан Петербурга формулирует цели и задачи, это не документ с бюджетной ведомостью, в которой написано, сколько средств выделяется на решение этих задач. Так глава НИПЦ Генплана Петербурга Юрий Бакей во время пресс-конференции в «Интерфаксе» 11 августа ответил на вопрос о том, сколько станций метро планируется строить ежегодно в городе.
«Генеральный план фактически формулирует цели и задачи. Это не документ, к которому прикладывается некая бюджетная ведомость, в которой написано, сколько средств выделяется на решение каждого этого элемента. Это просто та необходимость, которая нужна городу в случае его развития в соответствии с Генпланом, с освоением этих территорий. И в основе лежит схема комплексного транспортного развития Санкт-Петербурга», — заявил Бакей.
На этой же конференции чуть позднее глава НИПЦ Генплана констатировал, что никогда ни один Генплан не был исполнен на 100%.
Ранее строительство 89 новых станций метро со ссылкой на проект Генплана анонсировал губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Фонтанка» напомнила, какие обещания по развитию метрополитена власти давали Петербургу еще со времен, когда город носил имя Ленинград.