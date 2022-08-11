Беглов обещает 89 станций метро в Петербурге. Сколько обещали Советы и Матвиенко?

Губернаторы и мэры, страны и режимы меняются, а петербуржцы всё ждут кольцевую линию и новые станции метро. «Фонтанка» собрала все грандиозные планы на подземку последних десятилетий. И сравнила с очередными новыми обещаниями.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 1955-м в Ленинграде запустили первую линию сразу из 8 станций — от «Автово» до «Площади Восстания». В 1958-м открыли «Чернышевскую» и «Площадь Ленина». В 1963-м Ленметрострой досрочно сдал четыре станции новой второй линии — «Площадь Мира» (теперь «Сенная»), «Невский проспект», «Горьковскую» и «Петроградскую». И сразу же приступил к строительству третьей — Невско-Василеостровской. Всего за 4 года строители проходят тоннель под Невой и строят четыре станции от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского». В 1970–1983 в Ленинграде сдают рекордные 19 станций. Красная линия доходит до нынешних границ — «Девяткино» и «Проспекта Ветеранов». Зеленая — до «Приморской» и «Обухово», а синяя — до «Удельной» и «Купчино». И это, пожалуй, единственный период, когда планы совпадали с реальностью.



В перестройку из-за сокращения финансирования до развала Союза успели достроить еще «Рыбацкое», пять станций от «Площади Александра Невского» до «Дыбенко», а также «Озерки» и «Проспект Просвещения».

Проект развития метро в Ленинграде, актуальный в 1981 году, предполагал, что метро к 2025 году будет включать 160 станций, 260 км путей, кольцевую линию к 2000 году, а к 2020–2025 — и второе полукольцо. Кажется, что именно к нему и его частям бесконечно и возвращаются городские чиновники в своих обещаниях все последние десятилетия.



Схема развития метро до 2025 года. Фото сделано в 1981 году в вагончике начальника участка. Фото: предоставлено ОАО «Метрострой» Поделиться Поделиться





1990-е непоказательны. При первом мэре Анатолии Собчаке в 1991-м сдать удалось лишь почти готовые «Садовую», «Достоевскую» и «Лиговский проспект». Потом денег не было, даже несмотря на 40 км готовых тоннелей. Основной заботой было сохранить в рабочем состоянии то, что построили. Но и тут не повезло: под конец срока Собчака на Кировско-Выборгской линии пришлось закрыть и затопить тоннели. В 1995-м движение встало почти на 10 лет. Мучительно пытаясь решить эту проблему, уже при Владимире Яковлеве в 1997-м сдают «Спортивную» и «Чкаловскую». В 1999-м — «Старую деревню» и «Крестовский остров».



А в начале более жирных 2000-х начинается карнавал обещаний.

Двадцать лет назад, в 2002 году, подчиненная Яковлева, заместитель председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Екатерина Голоулина рассказывала, как до 2015 года центр Петербурга охватит кольцевая линия метро: «На окраинах ветки подземки встретятся с надземными экспрессами, которые помчатся по специально построенным эстакадам». Предполагалось, что первая очередь соединит улицу Пионерстроя с метро «Проспект Ветеранов», затем от «Проспекта Ветеранов», экспресс пойдет до станции «Обухово». Но не сбылось. И с плавуном справиться не успели.

В 2003-м приходит Валентина Матвиенко. При ней вновь открывается долгожданный перегон от «Лесной» до «Площади Мужества». Появляется шесть новых станций: «Комендантский проспект», «Парнас» и пятая по счету линия — от «Спасской» до «Обводного канала».

Принятая в 2008 году при Валентине Ивановне программа развития метрополитена до 2020 года предполагала, что за 12 лет в городе появится 41 новая станция и около 70 км рельсов. Обещалось несколько новых веток и радиусов.

Как писала «Фонтанка», оранжевая линия должна была к 2014 году обрадовать горожан новой станцией «Театральная». В 2016 году должна была появиться «Народная» (Кудрово) — станция, которая будет стоять на границе двух регионов — Петербурга и Ленинградской области. В 2015 году город ожидало открытие 4 станций абсолютно новой линии метрополитена — Красносельско-Калининской. От «Казаковской» новая ветка должна была протянуться до «Путиловской», которая стала бы пересадочной с «Кировского завода», и дальше до «Броневой», «Черниговской» и станции «Ручьи» в Калининском районе.



В 2018 году, обещали чиновники, образуется так называемое «четвертькольцо» — от «Спортивной», через «Петроградскую» до «Выборгской», образуя ещё одну новую станцию метрополитена «Введенскую».

Понимая, что ничего не успевают, в 2011 году схему обновили. По ней, к 2015 году должна была развернуться оранжевая линия — от «Спасской» до «Большого проспекта» с промежуточной станцией «Театральная» и фиолетовая — от «Обводного канала» до «Шушар». «Дунайскую» с «Шушарами» планировали на 2018 год, «Шуваловский проспект» — на 2020. На него же наметили открытие «Юго-Западной», «Путиловской», «Боровой», «Броневой», «Заставской» и второго вестибюля «Обводного канала». Но всё равно не успели.



С 2011 года губернатором стал Георгий Полтавченко. Он, наконец, перерезал ленточку на открытии самой глубокой станции метро в Петербурге и знаменитого долгостроя — «Адмиралтейской». Еще через год открылись станции «Бухарестская» и «Международная». К ЧМ-2018 открыли «Беговую» и «Новокрестовскую».

В 2013 году обновили схему развития метро, принятую еще при Матвиенко. Запланировали 20 станций до 2020 года. А в 2018 году, под конец губернаторского срока Полтавченко, приняли еще одно изменение. Длина линий метрополитена в Петербурге должна была увеличиться со 113,6 км до 155,5 км к 2027 году. А число станций вырасти с 67 до 85.

До конца 2018 должен был открыться Фрунзенский радиус: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». В 2019: участок Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института», но без «Театральной». В 2019–2025 — расшириться Невско-Василеостровская линия от «Беговой» до «Планерной» с промежуточной станцией «Туристская». На тот же срок отнесли открытия «Театральной», «Шкиперской», «Морского фасада» и «Новокрестовской-2».



Под конец 2018 года вновь сменился губернатор — пришел Александр Беглов. При нем в 2019 году открыли «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары», строившиеся с 2013 года. И на этом пока остановились.

В 2019 году Беглов заявил, что дальнейшая задача городских властей — открыть 29 новых станций к 2032 году. А 7 августа 2022 года еще больше расширил планы. Теперь в Петербурге обещают открыть сразу 89 новых станций метро и увеличить протяженность линий на 139 км. И это самое масштабное обещание со времен СССР. Для понимания: на 10 августа протяжённость линий городской подземки составляет 124 км, а всего работает 72 станции. Ждем, надеемся, верим.