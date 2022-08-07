Беглов пообещал построить 89 новых станций метро в Петербурге

Количество станций в петербургском метро собираются удвоить, следует из данных обновленного Генплана.



Как сообщил губернатор Александр Беглов в своём Telegram-канале 7 августа, проект предусматривает увеличение протяжённости линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь. Сейчас протяжённость линий городской подземки составляет 124 км, работает 72 станции.

Также глава города напомнил про проект внедрения в систему городского транспорта пригородных электричек. «Для повышения эффективности обслуживания пассажиров планируется построить 39 транспортно-пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта», — добавил он.