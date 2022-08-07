    Пробки

    2/10

    usd60.37eur61.36
    Oкей, а что с ObiSUP-фестиваль «Фонтанки»Куда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Беглов пообещал построить 89 новых станций метро в Петербурге

    9094
    45 комментариев

    Количество станций в петербургском метро собираются удвоить, следует из данных обновленного Генплана.

    Как сообщил губернатор Александр Беглов в своём Telegram-канале 7 августа, проект предусматривает увеличение протяжённости линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь. Сейчас протяжённость линий городской подземки составляет 124 км, работает 72 станции.

    Также глава города напомнил про проект внедрения в систему городского транспорта пригородных электричек. «Для повышения эффективности обслуживания пассажиров планируется построить 39 транспортно-пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта», — добавил он.

    Проект Генплана Петербурга был опубликован в конце июля. В документе указано, что общественные обсуждения продлятся с 27 июля по 28 августа 2022 года. Ознакомиться с экспозицией все желающие могут на сайте КГА с 4 по 8 августа.

    О новых 89 станциях говорилось ещё в 2013 году в рамках «Стратегия-2030». Тогда такое количество станций планировали построить к 2030 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ37
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 45

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    45
    close