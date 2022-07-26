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    Смольный начинает общественное обсуждение проекта Генплана Петербурга

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    6 комментариев

    С 27 июля стартует общественное обсуждение проекта изменений в Генеральный план Петербурга. Это следует из письма комитета по градостроительству и архитектуре, который 26 июля опубликовал в своем телеграм-канале глава муниципального образования № 72 Павел Швец.

    В документе указано, что общественные обсуждения продлятся с 27 июля по 28 августа 2022 года. Ознакомиться с экспозицией все желающие могут на сайте КГА с 4 по 8 августа.

    Общественные обсуждения по главному градостроительному документу города будут проходить в заочном формате, который был установлен в начале пандемии коронавируса. В конце 2021 года Заксобрание Петербурга отказалось вернуть слушания по Генплану с «удаленки».

    Ранее в этом году парламент сократил срок общественных слушаний по всей граддокументации до месяца, а проведение экспозиции по Генплану — до недели. Документ был принят в спешке.

    Корректировку документа чиновники обещали уже давно: новый Генплан должны были представить еще в 2018 году.

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    Комментарии 6

    lenten26 Июл 2022 в 22:58
    Август - очень удачное время для общественных обсуждений. Кто на даче, кто в отпуске.
    +0-0
    DH_26 Июл 2022 в 22:36
    Под суд, к ответу!
    +0-0
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