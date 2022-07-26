Смольный начинает общественное обсуждение проекта Генплана Петербурга

С 27 июля стартует общественное обсуждение проекта изменений в Генеральный план Петербурга. Это следует из письма комитета по градостроительству и архитектуре, который 26 июля опубликовал в своем телеграм-канале глава муниципального образования № 72 Павел Швец.
В документе указано, что общественные обсуждения продлятся с 27 июля по 28 августа 2022 года. Ознакомиться с экспозицией все желающие могут на сайте КГА с 4 по 8 августа.
Общественные обсуждения по главному градостроительному документу города будут проходить в заочном формате, который был установлен в начале пандемии коронавируса. В конце 2021 года Заксобрание Петербурга отказалось вернуть слушания по Генплану с «удаленки».
Ранее в этом году парламент сократил срок общественных слушаний по всей граддокументации до месяца, а проведение экспозиции по Генплану — до недели. Документ был принят в спешке.
Корректировку документа чиновники обещали уже давно: новый Генплан должны были представить еще в 2018 году.