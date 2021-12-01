ЗакС отказался разрешить в Петербурге очные слушания по Генплану

«На мой взгляд, это (запрет на публичные слушания на фоне разрешенных массовых мероприятий. — Прим. ред. ) неоправданно ограничивает возможности граждан», — пояснил Вишневский. Его предложение поддержали только 15 депутатов.

Суть предложения: в случае действия в городе режима повышенной готовности (он сопровождает Петербург последние полтора года) публичные слушания по Генплану проводить разрешено, но с условием выполнения мер по нераспространению коронавируса (средства индивидуальной защиты, социальная дистанция и так далее). На «удаленку» (то есть на общественные обсуждения, которые не предполагают очного собрания участников) Генплан отправляется только в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Кроме того, депутаты отказались поддержать и поправку своего коллеги, справедливоросса Михаила Амосова. «Я тоже считаю, что обсуждение Генерального плана должно проводиться в очном режиме, во всяком случае, такая возможность должна быть оставлена», — сказал депутат. Он пояснил, что предлагает более компромиссный вариант, а именно: чтобы решение, в каком режиме рассматривать Генплан — очном или в онлайн-формате — принимало Заксобрание. За проголосовали только 10 членов парламента.



Ковидная «удаленка» коснулась всех основных документов: проектов планировки территории (ППТ), правил землепользования и застройки (ПЗЗ), заявлений на получение разрешения на условно разрешенный вид использования (УРВИ), Генплана и заявлений на отклонение от предельных параметров застройки.



Еще на заседании профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству депутаты обращали внимание, что Генеральный план — наиболее значимый документ, который из-за столкновения различных интересов неизбежно вызовет множество дискуссий и споров.

