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Петербургский ЗакС отправил слушания по граддокументации на бессрочную ковидную «удаленку»

Пока в Петербурге действует режим повышенной готовности и ограничения на массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса, публичные слушания по градостроительной документации будут проходить в удаленном формате. Соответствующую поправку Заксобрание Петербурга одобрило на заседании 1 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

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За проголосовали 36 депутатов, один воздержался, против выступили 12 членов парламента. Авторами поправки выступили члены фракции «Единая Россия» Павел Крупник, Валерий Гарнец и Денис Четырбок.

Отличие от действующей редакции в том, что раньше парламент устанавливал дату, до которой слушания по градостроительной документации проходят на «удаленке», теперь закон будет работать на бессрочной основе.

В интернет-формате из-за COVID-19 в Петербурге проводятся слушания по проектам планировки территории (ППТ), правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), заявлениям на получения разрешения на условно разрешенный вид использования (УРВИ), Генплану и заявлениям на отклонение от предельных параметров застройки.

На заседании профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству во время обсуждения инициативы губернатора Александра Беглова о продлении такого режима до конца 2022 года едва не случился конфуз: депутаты сначала отказались поддержать документ, а потом переголосовали.

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