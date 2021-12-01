Петербургский ЗакС отправил слушания по граддокументации на бессрочную ковидную «удаленку»

За проголосовали 36 депутатов, один воздержался, против выступили 12 членов парламента. Авторами поправки выступили члены фракции «Единая Россия» Павел Крупник, Валерий Гарнец и Денис Четырбок.



Отличие от действующей редакции в том, что раньше парламент устанавливал дату, до которой слушания по градостроительной документации проходят на «удаленке», теперь закон будет работать на бессрочной основе.



В интернет-формате из-за COVID-19 в Петербурге проводятся слушания по проектам планировки территории (ППТ), правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), заявлениям на получения разрешения на условно разрешенный вид использования (УРВИ), Генплану и заявлениям на отклонение от предельных параметров застройки.

