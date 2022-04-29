Общественные обсуждения градостроительной документации в Петербурге сократили до месяца и оставили на «удаленке»

В Петербурге до конца 2022 года отправили на «удаленку» общественные обсуждения по градостроительной документации, а сам процесс сократили по срокам до одного месяца. 29 апреля документ был официально опубликован на сайте Смольного. В силу новый закон вступит 30 апреля.

Законопроект на рассмотрение Законодательного собрания внес губернатор Петербурга, документ был принят в сильной спешке — за 10 дней, хотя во время первого чтения в парламенте отмечали, что необходимо время для анализа предлагаемой инициативы.



Основное нововведение — перевод в заочный формат до конца года общественных слушаний, в частности по изменениям Генерального плана, проектам планировки территории (ППТ) и правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). Смольный при помощи Заксобрания отправил на «удаленку» слушания два года назад, на тот момент власти объясняли свое решение пандемией коронавируса и заботой о здоровье граждан. Онлайн-формат действовал при условии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Теперь это ограничение снято. Вернуть «эпидемический смысл» онлайн-формата ЗакС отказался накануне, не поддержав соответствующую поправку.

