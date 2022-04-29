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    Общественные обсуждения градостроительной документации в Петербурге сократили до месяца и оставили на «удаленке»

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    2 комментария

    В Петербурге до конца 2022 года отправили на «удаленку» общественные обсуждения по градостроительной документации, а сам процесс сократили по срокам до одного месяца. 29 апреля документ был официально опубликован на сайте Смольного. В силу новый закон вступит 30 апреля.

    Законопроект на рассмотрение Законодательного собрания внес губернатор Петербурга, документ был принят в сильной спешке — за 10 дней, хотя во время первого чтения в парламенте отмечали, что необходимо время для анализа предлагаемой инициативы.

    Основное нововведение — перевод в заочный формат до конца года общественных слушаний, в частности по изменениям Генерального плана, проектам планировки территории (ППТ) и правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). Смольный при помощи Заксобрания отправил на «удаленку» слушания два года назад, на тот момент власти объясняли свое решение пандемией коронавируса и заботой о здоровье граждан. Онлайн-формат действовал при условии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Теперь это ограничение снято. Вернуть «эпидемический смысл» онлайн-формата ЗакС отказался накануне, не поддержав соответствующую поправку.

    Вторая новелла — сокращение срока проведения самих слушаний. Например, срок размещения экспозиции (когда все желающие могут ознакомиться с материалами) по поправкам в Генплан и ПЗЗ сокращается с 35 дней до недели, по ППТ — с 15 дней до недели.

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    Комментарии (2)

    shipland1
    Конечно нужно быстрее и скрытнее от народа, еще не все заводы и фабрики перестроили в человейники, надо скорей бабло рубить!!
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    безумно далеки они от народа (с) )))))))))
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