Законодательное собрание продлит запрет на проведение публичных слушаний

Законодательное собрание Петербурга продлит до конца 2022 года запрет на проведение публичных слушаний по градостроительным проектам. Такое решение приняли депутаты 20 апреля по предложению губернатора города Александра Беглова.

Ранее очные собрания не проводились из-за пандемии COVID-19. Теперь, объясняя продление запрета, представитель губернатора Константин Сухенко сослался на изменения в федеральном законодательстве.



Лидер фракции «Яблоко» Александр Шишлов в ответ заявил, что в федеральном законе такого требования нет. «Желание уйти от обсуждения и решать вопросы в кулуарах ведёт к новым градостроительным конфликтам», — заявил он с трибуны. Против выступил и депутат от «Справедливой России» Михаил Амосов: «Наличие санкций не означает, что мы должны принимать некачественные документы». В отличие от них коммунист и в прошлом строитель Александр Рассудов поддержал документ, заявив, что бизнесу нужна возможность гибкости в реагировании на обстановку в стране.