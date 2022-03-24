«Метрострой Северной столицы» наконец нашел подрядчика по реконструкции тяговой сети подземки за 3,2 млрд

«Метрострой Северной столицы» подвел итоги запроса предложений по реконструкции тяговой сети на первой линии петербургского метро. Процедуру пришлось перезапускать несколько раз.
Протокол опубликован 24 марта. Сообщается, что была подана всего одна заявка — от компании «Трансэнергоснаб», именно с ней заключат контракт на 3,16 млрд. Предприятие зарегистрировано в Москве, принадлежит Александру Кисилевскому, неоднократно работало с московским метрополитеном. Выручка по итогам 2020 года составила почти 14 млрд рублей.
Напомним, изначально подрядчика по реконструкции тяговой сети станций «Автово», «Технологический институт — 1, 2» и «Площадь Ленина» искал «Петербургский метрополитен» — за 3,32 млрд. Затем на правах единственного поставщика этот объект получил «Метрострой Северной столицы», и уже он начал выбирать исполнителя. Цена колебалась несколько раз, процедуру отменяли и объявляли заново.