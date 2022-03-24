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«Метрострой Северной столицы» наконец нашел подрядчика по реконструкции тяговой сети подземки за 3,2 млрд

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«Метрострой Северной столицы» подвел итоги запроса предложений по реконструкции тяговой сети на первой линии петербургского метро. Процедуру пришлось перезапускать несколько раз.

Протокол опубликован 24 марта. Сообщается, что была подана всего одна заявка — от компании «Трансэнергоснаб», именно с ней заключат контракт на 3,16 млрд. Предприятие зарегистрировано в Москве, принадлежит Александру Кисилевскому, неоднократно работало с московским метрополитеном. Выручка по итогам 2020 года составила почти 14 млрд рублей.

Напомним, изначально подрядчика по реконструкции тяговой сети станций «Автово», «Технологический институт — 1, 2» и «Площадь Ленина» искал «Петербургский метрополитен» — за 3,32 млрд. Затем на правах единственного поставщика этот объект получил «Метрострой Северной столицы», и уже он начал выбирать исполнителя. Цена колебалась несколько раз, процедуру отменяли и объявляли заново.

«Метрострой Северной столицы» является единственным поставщиком на строительство, проектирование и реконструкцию подземки в Петербурге. В приложении к соответствующему постановлению правительства указаны 37 объектов, общая стоимость работ превышает 600 млрд рублей. Среди них — реконструкция тяговой сети 825В на 1-й линии метро.

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Комментарии (3)

265055770
Дело пошло. В 2032 наверное начнут копать.
Главный спец по технике консервации
Сливай рубли, вокзал отходит. :)
Bombaher
Интересно как это МССС будет выполнять требование выполнять своими силами 50 или даже 60% работ, если весь контракт отдал Исполнителю. В итоге МССС получается стал очередной прокладкой. Между бюджетом и реальными исполнителями.
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