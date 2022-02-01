Еще посмотрим, что нам разрешат купить. Петербургское метро отменяет закупки на несколько миллиардов

Информация об отмене опубликована 31 января. Один из конкурсов — реконструкция тяговой сети первой линии (станций «Автово», «Технологический институт» и «Площадь Ленина»). Стартовая цена — 3,2 млрд рублей, итоги собирались подводить 9 февраля.



Второй — ремонт подвижного состава, а именно вагонов типа «Юбилейный» («Фонтанка» писала о нем). Цена — 702 млн рублей, итогов ждали через неделю.



Как сообщили «Фонтанке» на предприятии, первый конкурс отменен в связи с тем, что будет приниматься новое решение о форме торгов. Второй — из-за документально подтвержденной перспективы в конкретные сроки получить конкретное число вагонов по запланированной программе обновления подвижного состава. Проще говоря, может быть, придется ремонтировать большее число вагонов.

