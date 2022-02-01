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Еще посмотрим, что нам разрешат купить. Петербургское метро отменяет закупки на несколько миллиардов

ГУП «Петербургский метрополитен» отменило два крупных конкурса. Один — из-за неясности по поводу закупки новых поездов.

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Информация об отмене опубликована 31 января. Один из конкурсов — реконструкция тяговой сети первой линии (станций «Автово», «Технологический институт» и «Площадь Ленина»). Стартовая цена — 3,2 млрд рублей, итоги собирались подводить 9 февраля.

Второй — ремонт подвижного состава, а именно вагонов типа «Юбилейный» («Фонтанка» писала о нем). Цена — 702 млн рублей, итогов ждали через неделю.

Как сообщили «Фонтанке» на предприятии, первый конкурс отменен в связи с тем, что будет приниматься новое решение о форме торгов. Второй — из-за документально подтвержденной перспективы в конкретные сроки получить конкретное число вагонов по запланированной программе обновления подвижного состава. Проще говоря, может быть, придется ремонтировать большее число вагонов.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте обновления подвижного состава петербургского метро (950 вагонов за счет средств ФНБ), а также о том, какие требования будут предъявляться к подвижному составу. Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть выделение на эти цели 96,9 млрд рублей.

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Комментарии (8)

tannacat
Вот и не фиг эту дрянь с холодильниками в вагоне закупать.
52525252
Как достали балаболы. Где беглов возьмет столько денег на транспортную реформу. Мой друг работает в одном из автобусных парков пассажиртранса. Много старых автобусов. А метро вообще отстой. За все сделанное на века можно сказать только СССР. Что будет с городом с такими балаболами? Из то детки убегут за границу а нашим придется жить в дерьме.
ДуремарСПб.
А где эти клоуны из Смольного собрались брать бабки на транспортную реформу?Новых автобусов троллейбусов и трамваев в город в нужном для отмены маршруток количестве не поступало.
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