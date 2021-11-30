Петербургский метрополитен отремонтирует «Юбилейные» составы за 700 млн

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика на текущий ремонт подвижного состава. Речь идет о восьмивагонных поездах модели «Юбилейный».
Документация опубликована на сайте госзакупок 30 ноября, стартовая цена — 702 млн рублей. Срок выполнения работ — с 21 марта по 30 ноября 2022 года. В техзадании есть список шести восьмивагонных составов, это модели 81–722.1 (головной), 81–723.1 (промежуточный моторный) и 81–724.1 (промежуточный немоторный). Такие на Кировско-Выборгскую линию поставлял ОЭВРЗ, первый состав поступил в ТЧ-1 «Автово» в августе 2016 года.
«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте обновления подвижного состава петербургского метро — 950 вагонов за счет средств ФНБ, а также о том, какие требования будут предъявляться к подвижному составу. Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть выделение на эти цели 96,9 млрд рублей.