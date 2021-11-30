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Петербургский метрополитен отремонтирует «Юбилейные» составы за 700 млн

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ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика на текущий ремонт подвижного состава. Речь идет о восьмивагонных поездах модели «Юбилейный».

Документация опубликована на сайте госзакупок 30 ноября, стартовая цена — 702 млн рублей. Срок выполнения работ — с 21 марта по 30 ноября 2022 года. В техзадании есть список шести восьмивагонных составов, это модели 81–722.1 (головной), 81–723.1 (промежуточный моторный) и 81–724.1 (промежуточный немоторный). Такие на Кировско-Выборгскую линию поставлял ОЭВРЗ, первый состав поступил в ТЧ-1 «Автово» в августе 2016 года.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте обновления подвижного состава петербургского метро — 950 вагонов за счет средств ФНБ, а также о том, какие требования будут предъявляться к подвижному составу. Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть выделение на эти цели 96,9 млрд рублей.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Это прекрасно! Составы, возрастом от 7 до 3 лет уже требуют ремонта за 700 лямов.. Где там ЕЖи, которые катали пассажиров десятками лет??..
ivandr
Возможно, лучше новые взять
angel of death
лучше бы ценник на проезд понизили бы... совсем омурлели
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