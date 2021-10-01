Путин дал поручения по развитию транспортной сети Петербурга. На вагоны метро выделяют почти 100 млрд из ФНБ

Среди прочего, правительству поручили предусмотреть выделение из средств Фонда национального благосостояния 96,9 млрд рублей на закупку 950 вагонов метрополитена. Кроме того, чиновники Петербурга и Ленобласти должны вместе до 30 ноября представить предложения по развитию сети подземки и строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в 47-м регионе. «Фонтанка» подробно писала о том, как петербургская подземка готовится к обновлению и с какими проблемами это связано.



Кроме того, Путин поручил выделить из федерального бюджета средства на подключение ЗСД к Широтной магистрали в 2022–2023 годах 6 млрд рублей. Также дадут денег и на саму Широтную магистраль, но объем средств пока не определен.

