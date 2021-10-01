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Путин дал поручения по развитию транспортной сети Петербурга. На вагоны метро выделяют почти 100 млрд из ФНБ

Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Среди прочего, правительству поручили предусмотреть выделение из средств Фонда национального благосостояния 96,9 млрд рублей на закупку 950 вагонов метрополитена. Кроме того, чиновники Петербурга и Ленобласти должны вместе до 30 ноября представить предложения по развитию сети подземки и строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в 47-м регионе. «Фонтанка» подробно писала о том, как петербургская подземка готовится к обновлению и с какими проблемами это связано.

Кроме того, Путин поручил выделить из федерального бюджета средства на подключение ЗСД к Широтной магистрали в 2022–2023 годах 6 млрд рублей. Также дадут денег и на саму Широтную магистраль, но объем средств пока не определен.

Правительство России также должно проработать «вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково». В целом на развитие железнодорожной инфраструктуры Петербург должен получить 48,3 млрд рублей в 2022–2024 годах.

Отдельным поручением отмечено строительство и реконструкция объектов для обеспечения транспортной доступности комплекса «Игора Драйв» во время проведения российского этапа «Формулы 1». На них готовы потратить 4,8 млрд рублей.

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Комментарии (20)

James Cook
лучше бы половину от 100 млрд. на строительство станций
Skazochny
вагоны из золота и платины
пазузу
новость для понимающих. петербург это город -столица. нужно немного подождать,торгаши все равно проиграют
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