Брак без срока давности. 1200 недоделок в петербургском метро будут исправлять без конкурса

Смольный спешно меняет городские постановления, чтобы запустить единственного подрядчика на уже построенные станции метро. Там все еще дремлют более тысячи ошибок предыдущего.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Правительство Петербурга расширяет перечень случаев, при которых закупку можно проводить без конкурса, у единственного поставщика. Туда вносят проектирование, строительство и реконструкцию «объектов инфраструктуры внеуличного транспорта» — проще говоря, метро. Из новой подземной стройки конкуренцию убрали давно, а вот под грехи прошлого документ так и не подстелили.





Проект изменений опубликован 10 июня. Само постановление, которым Смольный разрешает себе не заморачиваться на конкурсы, было принято в марте 2022 года, когда начавшиеся санкции и сбои в логистике изменили привычную картину на жизненно важных рынках. Сейчас там 4 пункта: первые два — лекарства и медицинские изделия, здесь все ясно. Остальные — лизинг вагонов метрополитена и трамваи. «Фонтанка» подробно рассказывала, как так получилось: речь идет о том, чтобы гарантированно провести согласованную уже замену подвижного состава в подземке (950 вагонов и под 100 млрд рублей) и у «Горэлектротранса», которому выделили бюджетный инфраструктурный кредит (81 трамвай и 11,6 млрд рублей).



Теперь там появится пятая строчка — строительство и реконструкция метро. На первый взгляд это кажется избыточным: в Петербурге и так есть безальтернативный подрядчик на эти работы — «Метрострой Северной столицы» (МССС). Привилегированный статус ему давали не в Смольном, а гораздо выше — в федеральном правительстве. Так что все новые станции и реконструкция старых (например, «Чернышевской» и «Ладожской») обещаны ему на ближайшие — сколько взгляда хватает — лет. Общий объем — более 600 млрд рублей, это список из 37 объектов. Запускать конкретные части этого контракта будут поэтапно, по мере выделения финансирования.



В МССС «Фонтанке» пояснили, что статус единственного поставщика, который компания получила на федеральном уровне, относится к конкретному объему и перечню работ. В периметр контракта не входят зеленые станции, открытые к ЧМ-2018 («Беговая» и «Зенит»), а также фиолетовые, запущенные в 2019-м («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»).



Судя по пояснительной записке к смольнинскому проекту, проблема именно в этом. Названные станции вводили в эксплуатацию двумя партиями, летом 2018-го и осенью 2019-го. Однако сдавали их, как многие помнят, с многочисленными замечаниями — и на Невско-Василеостровской линии, и на Фрунзенском радиусе, хотя во втором случае участок открыли со второго раза.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Метрополитен, у которого станции находятся в пользовании, уточнял, что недоделки должен устранять подрядчик по строительству — «Метрострой». Это звучит бюрократически верно, а по сути — нереалистично. У «Метростроя» сейчас одна работа — банкротиться, ничего исправлять он не может, тем более что 3 тысячи человек из него перешли на работу как раз в МССС.



«При передаче станций метрополитена во временную эксплуатацию были выявлены дефекты, обусловленные некачественным выполнением строительных работ со стороны ОАО «Метрострой», — пишут сейчас разработчики проекта в Смольном. — Всего специализированными рабочими группами было выявлено 2 297 замечаний. На момент расторжения государственных контрактов с ОАО «Метрострой» устранены 1 120 замечаний, что зафиксировано совместными актами с участием ГУП «Петербургский метрополитен». После расторжения государственных контрактов работы не велись. На текущий момент на станциях метрополитена необходимо устранить 1 177 замечаний».



Чтобы это сделать, по-хорошему надо проводить конкурсы над телом «Метростроя», но запускать туда кого-то, кроме МССС, Смольный не настроен. Да и спешить пора, финансирование выделено уже в этом году, всего 2,8 млрд рублей. Из них на зеленый участок от «Приморской» до «Беговой» и на фиолетовый от «Международной» до «Шушар» — по 1,3 млрд. Еще 200 млн — на более ранний этап Фрунзенско-Приморской линии от «Садовой» до «Международной» — да-да, там тоже есть что исправлять.



Состояние аврально открытых станций метро в Петербурге давно стало частью местного фольклора. Траволаторы оставались неподвижными в течение нескольких лет, последние запустили буквально недавно. Текущие стены станции «Новокрестовской» (до ее ремонта и переименования в «Зенит») и особенно «Беговой» — тоже привычный фон, как и полиэтилен, на который в этих случаях приходится менять съемные панели.



Отдельным сюжетом стал облик и функциональность станции «Дунайская». Мало того что ее залило в день открытия, так еще и 2 года спустя часть спусков оставалась закрыта из-за ненормативного состояния.



В части нового строительства у «Метростроя Северной столицы» новостей пока нет. Компания по-прежнему достраивает начатые предшественником оранжевый и коричневый участки, их надо сдать в 2024-м. Однако на этот год город планирует запустить новые объекты: продолжение Невско-Василеостровской линии собственно от «Беговой» в сторону «Планерной» (она же «Зоопарк» и «Каменка») и Красносельско-Калининской от «Путиловской» в сторону Обводного канала. Программа у КРТИ разработана до 2048 года, «Фонтанка» подробно писала о ней. Позже документ несколько скорректировали.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»