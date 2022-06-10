Брак без срока давности. 1200 недоделок в петербургском метро будут исправлять без конкурса

Смольный спешно меняет городские постановления, чтобы запустить единственного подрядчика на уже построенные станции метро. Там все еще дремлют более тысячи ошибок предыдущего.
Правительство Петербурга расширяет перечень случаев, при которых закупку можно проводить без конкурса, у единственного поставщика. Туда вносят проектирование, строительство и реконструкцию «объектов инфраструктуры внеуличного транспорта» — проще говоря, метро. Из новой подземной стройки конкуренцию убрали давно, а вот под грехи прошлого документ так и не подстелили.
Проект изменений опубликован 10 июня. Само постановление, которым Смольный разрешает себе не заморачиваться на конкурсы, было принято в марте 2022 года, когда начавшиеся санкции и сбои в логистике изменили привычную картину на жизненно важных рынках. Сейчас там 4 пункта: первые два — лекарства и медицинские изделия, здесь все ясно. Остальные — лизинг вагонов метрополитена и трамваи. «Фонтанка» подробно рассказывала, как так получилось: речь идет о том, чтобы гарантированно провести согласованную уже замену подвижного состава в подземке (950 вагонов и под 100 млрд рублей) и у «Горэлектротранса», которому выделили бюджетный инфраструктурный кредит (81 трамвай и 11,6 млрд рублей).
Теперь там появится пятая строчка — строительство и реконструкция метро. На первый взгляд это кажется избыточным: в Петербурге и так есть безальтернативный подрядчик на эти работы — «Метрострой Северной столицы» (МССС). Привилегированный статус ему давали не в Смольном, а гораздо выше — в федеральном правительстве. Так что все новые станции и реконструкция старых (например, «Чернышевской» и «Ладожской») обещаны ему на ближайшие — сколько взгляда хватает — лет. Общий объем — более 600 млрд рублей, это список из 37 объектов. Запускать конкретные части этого контракта будут поэтапно, по мере выделения финансирования.
В МССС «Фонтанке» пояснили, что статус единственного поставщика, который компания получила на федеральном уровне, относится к конкретному объему и перечню работ. В периметр контракта не входят зеленые станции, открытые к ЧМ-2018 («Беговая» и «Зенит»), а также фиолетовые, запущенные в 2019-м («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»).
Судя по пояснительной записке к смольнинскому проекту, проблема именно в этом. Названные станции вводили в эксплуатацию двумя партиями, летом 2018-го и осенью 2019-го. Однако сдавали их, как многие помнят, с многочисленными замечаниями — и на Невско-Василеостровской линии, и на Фрунзенском радиусе, хотя во втором случае участок открыли со второго раза.
Метрополитен, у которого станции находятся в пользовании, уточнял, что недоделки должен устранять подрядчик по строительству — «Метрострой». Это звучит бюрократически верно, а по сути — нереалистично. У «Метростроя» сейчас одна работа — банкротиться, ничего исправлять он не может, тем более что 3 тысячи человек из него перешли на работу как раз в МССС.
«При передаче станций метрополитена во временную эксплуатацию были выявлены дефекты, обусловленные некачественным выполнением строительных работ со стороны ОАО «Метрострой», — пишут сейчас разработчики проекта в Смольном. — Всего специализированными рабочими группами было выявлено 2 297 замечаний. На момент расторжения государственных контрактов с ОАО «Метрострой» устранены 1 120 замечаний, что зафиксировано совместными актами с участием ГУП «Петербургский метрополитен». После расторжения государственных контрактов работы не велись. На текущий момент на станциях метрополитена необходимо устранить 1 177 замечаний».
Чтобы это сделать, по-хорошему надо проводить конкурсы над телом «Метростроя», но запускать туда кого-то, кроме МССС, Смольный не настроен. Да и спешить пора, финансирование выделено уже в этом году, всего 2,8 млрд рублей. Из них на зеленый участок от «Приморской» до «Беговой» и на фиолетовый от «Международной» до «Шушар» — по 1,3 млрд. Еще 200 млн — на более ранний этап Фрунзенско-Приморской линии от «Садовой» до «Международной» — да-да, там тоже есть что исправлять.
Состояние аврально открытых станций метро в Петербурге давно стало частью местного фольклора. Траволаторы оставались неподвижными в течение нескольких лет, последние запустили буквально недавно. Текущие стены станции «Новокрестовской» (до ее ремонта и переименования в «Зенит») и особенно «Беговой» — тоже привычный фон, как и полиэтилен, на который в этих случаях приходится менять съемные панели.
Отдельным сюжетом стал облик и функциональность станции «Дунайская». Мало того что ее залило в день открытия, так еще и 2 года спустя часть спусков оставалась закрыта из-за ненормативного состояния.
В части нового строительства у «Метростроя Северной столицы» новостей пока нет. Компания по-прежнему достраивает начатые предшественником оранжевый и коричневый участки, их надо сдать в 2024-м. Однако на этот год город планирует запустить новые объекты: продолжение Невско-Василеостровской линии собственно от «Беговой» в сторону «Планерной» (она же «Зоопарк» и «Каменка») и Красносельско-Калининской от «Путиловской» в сторону Обводного канала. Программа у КРТИ разработана до 2048 года, «Фонтанка» подробно писала о ней. Позже документ несколько скорректировали.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»