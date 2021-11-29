Закрой долги и копай спокойно. Смольный отсекает зарплатные хвосты старого «Метростроя»

Состоится ли она — не известно, зато встреча с председателем КРТИ Андреем Левакиным уже состоялась. Собственно, проходила она ровно в то же время, что и сбор у Смольного, на Загородном проспекте, где МССС арендует офис старого «Метростроя». Словно нарочно, у входа на стене разместились разъяснения прокуратуры метрополитена о порядке трудовых споров.



«На сегодняшний день сумма [задолженности] — 332 млн рублей, — рассказал по итогам встречи Андрей Левакин. — Это касается всех сотрудников «Метростроя», которые перешли на работу в «Метрострой Северной столицы», — 3,1 тысячи человек. В районе 300 человек остались работать в «Метрострое» старом для организации работы по банкротству, и часть приняли решение не работать в МССС, видимо, нашли другую работу на рынке. Там есть часть коллектива, которая недополучила за месяц последний, есть те, кто не получил выходные пособия. У каждого индивидуально надо смотреть, суммы разные».



Чиновник подтвердил информацию, которую «Фонтанка» опубликовала накануне: главным средством погашения задолженности, которую банкротный «Метрострой» накопил перед работниками, будет арендная плата МССС. Новый подрядчик пока ничего не покупает у старого, только берет попользоваться за деньги. И готов оплатить эту аренду авансом на год-два вперед, именно из этих денег «Метрострой» рассчитается с бывшими и нынешними сотрудниками. «До конца года планируем обеспечить платежи в адрес «Метростроя» со стороны МССС, которые позволят конкурсному управляющему выплатить задолженность по заработной плате, — говорит председатель комитета. — Сейчас каждый день мы расписываем, кто и что будет делать, чтобы числа 25-го [декабря] осуществить платеж в «Метрострой». Причем МССС будет платить эти деньги при поступлении денег от заказчика, то есть от нас (КРТИ. — Прим. ред.). То есть у нас есть вторая линия — обеспечить перечисления в МССС из бюджета, либо за выполненные работы (у нас уже появилось первое выполнение), либо авансом, либо уставный капитал». При этом Левакин напомнил, что у каждого из 3 тысяч работников свой расчетный лист и банковский счет, до каждого еще надо довести его деньги. Обычно на это уходит до 10 дней.



В адрес «Метростроя» придется перечислить не 332 млн одним куском, а больше. Дело в том, что при банкротстве основной приоритет — выплата налогов; зарплаты — только вторая очередь. Конкурсный управляющий подала ходатайство о том, чтобы поменять их местами, идут переговоры с ФНС, но пока это вопрос доброй воли суда и налоговиков. Чтобы избежать конфликта, авансового арендного платежа со стороны МССС должно хватить и на то, и на другое.



Еще одна ключевая точка — собрание кредиторов, намеченное на 11 декабря. Не секрет, что голосов «Метростроя Северной столицы» хватает для контроля над процессом. Но остальные компании, которые хотят получить свои деньги от банкрота, уже оформились в оппозицию мажоритарному кредитору и могут оспаривать решения конкурсного управляющего и пытаться наложить обеспечительные меры. «Мы говорим об аренде, и с точки зрения кредиторов это выгодная история. Оборудование еще не принадлежит кому-то новому, а уже приносит доход компании, причем мы даем хорошую ставку арендной платы, потому что нам оборудование это нужно, — комментирует Левакин. — Но, да, будет собрание акционеров, и это основной инструмент, который может нас притормозить».



Капитал «Метростроя Северной столицы» поделен между городом и ВТБ в пропорции 65% на 35%, так же — места в совете директоров. Для Смольного все понятно: в МССС — он контролирующий акционер и заказчик, в «Метрострое» — крупнейший акционер и контролирующий кредитор. То есть все эти перечисления денег из бюджета подрядчику, а потом арендодателю оборудования — перекладывание денег из одного кармана города в другой и одновременно снятие социальной напряженности. Плюс есть предписание прокуратуры приложить, что называется, все усилия. Но если смотреть исключительно с точки зрения бизнеса, то никакой необходимости спешно подыскивать эти средства при небольшом объеме текущих производственных работ нет. Много ли работодателей станут ни с того ни с сего кредитоваться, чтобы помочь посторонней компании погасить ее долги перед рабочими? Однако ВТБ вошел в нехарактерный для себя подрядный, а не инвестиционный проект, так что придется мириться с этой двойственностью целей со стороны тех, у кого в компании большинство.



Заключенный 29 октября контракт с городом на 603 млрд рублей — это рамка. Действует он до 2023 года, в соответствии с постановлением правительства; и понятно, что освоить такую сумму за 2 года невозможно, как и отработать все названные там 37 объектов. По данным «Фонтанки», в контракте есть оговорка о том, что конкретные обязательства прописываются в специальных дополнительных соглашениях с конкретными же сроками и графиками.



До подписания контракта и этих «допников» особенной работы на объектах во второй половине прошлого месяца не было, да и быть не могло. При этом метростроевцев устроили в МССС с 12 октября. Компания выдала им зарплату за этот переходный период и приветственный бонус в ноябре — исходя из средней величины оплаты их труда в старом «Метрострое» за 9 месяцев 2021-го. В итоге суммы оказались разными, в зависимости от переработок в течение года, отпусков, больничных и т.д., и эти колебания, по данным «Фонтанки», вызвали вопросы у ряда рабочих.



На данный момент, по словам гендиректора МССС Владимира Шмидта, допсоглашения подписаны по строящимся Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиям, по недоделкам зеленой и фиолетовой линий документация готовится. По информации источников «Фонтанки», до конца текущего года предусмотрено перечисление 4,4 млрд рублей. Первые процентовки, то есть представленные к приемке работы, ожидаются еще в ноябре.



Андрей Левакин подчеркивает, что оферта — то есть предложение о переходе из старого «Метростроя» в новый — действует до конца года. При этом, по словам Владимира Шмидта, на данный момент недостатка в работниках нет, напротив — наблюдается избыток, особенно в части управленческого состава. «Было условие — принять всех, по возможности, квалифицированных, живых и здоровых, — говорит он. — Мы пока воздержимся от приема сотрудников [не из «Метростроя»] — управленцев, потому что с ними переизбыток больше. Намерены часть работы выставить на рынок, чтобы у нас появились помощники. Потому что отставание по графику сейчас очень значительное, и если мы не привлечем дополнительные силы, квалифицированные компании, которые могут выполнять тот или иной объем работ, то мы опоздаем — чего нам не позволят».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

