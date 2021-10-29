Смольный подписал контракт с «Метростроем Северной столицы»

О подписании «Фонтанке» сообщил источник в дорожно-транспортном блоке Смольного 29 октября. С момента официального расторжения договоров со старым «Метростроем» прошло почти две недели.
Контракт заключен как с единственным поставщиком. Напомним, этого статуса для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин, соответствующее постановление правительства вышло в октябре. В нем же содержались условия привлечения компании к работе и перечень объектов: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 адресов. Работать будут сотрудники «Метростроя» — по данным МССС, более 3 тысяч уже сменили трудовую прописку.
Об одностороннем отказе от договора с традиционным подрядчиком, «Метростроем», Смольный сообщил 6 октября, контракты считались расторгнутыми через 10 дней после этого. О том, какие станции и по какому графику Смольный намерен получить до 2045 года — читайте в материале «Фонтанки».