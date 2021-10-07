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В «Метрострой Северной столицы» перешло 72% сотрудников обанкротившегося «Метростроя»

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Трудовые договоры с АО «Метрострой Северной столицы» в настоящий момент подписали уже 72% сотрудников подразделений «Метростроя». Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе МССС.

«Новый рубеж — нас уже более 2,5 тысяч!» — говорится в сообщении.

Заключать договора с новой компанией работники начали 11 дней назад.

После банкротства «Метростроя», статус единственного поставщика получило АО «Метрострой Северной столицы», которое является совместным предприятием ВТБ и Смольного. В компанию перешли не только сотрудники «Метростроя», но и имущество должника, необходимое для строительства метро.

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Комментарии (2)

angel of death
щас лет 5-10 кредитов понаберут, и потом опять побегут банкротиться... схема гениальна...
Dimitry Antonov
То, что переходят, понятно, нет в городе других подобных организаций. Тут вопрос, на какие условия идут, лучшие или худшие, по сравнению с бывшими? Были бы лучшими, так, думаю, все 100% сотрудников перешли бы.
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