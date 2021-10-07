В «Метрострой Северной столицы» перешло 72% сотрудников обанкротившегося «Метростроя»

Трудовые договоры с АО «Метрострой Северной столицы» в настоящий момент подписали уже 72% сотрудников подразделений «Метростроя». Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе МССС.



«Новый рубеж — нас уже более 2,5 тысяч!» — говорится в сообщении.



Заключать договора с новой компанией работники начали 11 дней назад.



После банкротства «Метростроя», статус единственного поставщика получило АО «Метрострой Северной столицы», которое является совместным предприятием ВТБ и Смольного. В компанию перешли не только сотрудники «Метростроя», но и имущество должника, необходимое для строительства метро.

