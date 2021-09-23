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«Метрострой Северной столицы» начал прием на работу сотрудников ОАО «Метрострой»

С 23 сентября АО «Метрострой Северной столицы» начинает заключение трудовых договоров с работниками подразделений «Метростроя»: завод ЖБИ, Строительное управление — 1 и Строительное управление — 2. За четверг предполагается подписать 450 сотрудников.

«К 12 октября намечено трудоустройство всех специалистов ОАО "Метрострой"», — сообщает компания. Именно тогда МССС должен, собственно, приступить к работе по профилю.

Напомним, статуса единственного поставщика для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Он позволит компании гарантированно получить контракты на строительство метро после того, как аналогичные договоры расторгнут с «Метростроем» как с банкротом. Этот вариант содержится в соответствующей дорожной карте. Президент Владимир Путин поручил главе правительства определиться с поставщиком для Петербурга до 1 октября.

«Метрострой» 31 августа был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, объем требований в реестре кредиторов превышает 6 млрд рублей.

Ранее Смольный принял решение не спасать компанию, а перевести в управляемое банкротство, чтобы передать людей и технику новому совместному предприятию Смольного и ВТБ — «Метрострой Северной столицы». МССС выкупил право требования долгов у крупнейших кредиторов предприятия и подал ходатайство о замене стороны в деле, чтобы фактически возглавить банкротный процесс. Чиновники утверждают, что готовы трудоустроить в МССС сотрудников «Метростроя», туда же должно перейти имущество должника, необходимое для строительства.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
А что строить собрались? Проходческий щит оказался нужнее Собянину, да и Метрострою он не принадлежит так как частный... Очередные косметические ремонты?
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