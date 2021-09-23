«Метрострой Северной столицы» начал прием на работу сотрудников ОАО «Метрострой»

«К 12 октября намечено трудоустройство всех специалистов ОАО "Метрострой"», — сообщает компания. Именно тогда МССС должен, собственно, приступить к работе по профилю.
Напомним, статуса единственного поставщика для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Он позволит компании гарантированно получить контракты на строительство метро после того, как аналогичные договоры расторгнут с «Метростроем» как с банкротом. Этот вариант содержится в соответствующей дорожной карте. Президент Владимир Путин поручил главе правительства определиться с поставщиком для Петербурга до 1 октября.