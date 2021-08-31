В петербургском «Метрострое» введено конкурсное производство

По данным «Фонтанки», определение, которое ожидалось давно, вынесено 31 августа. Утверждена и кандидатура конкурсного управляющего. По данным издания, накануне совет кредиторов проголосовал за Светлану Судью, которая представляет СРО АУУ «Паритет».



Заседанию суда накануне предшествовало собрание кредиторов. Характерно, что среди них не было «Метростроя Северной столицы», который, согласно заверениям Смольного, должен возглавить банкротный процесс посредством выкупа права требований у крупнейших кредиторов; договоры цессии подписаны, ходатайство подано в суд, однако на 30 августа 57,2% голосов в собрании по-прежнему значились у АБ «Россия» (сумма требований — 3,3 млрд); 13,7% - у ПАО «ФК Открытие» (800 млн), 7,8% - у Федеральной налоговой службы (450 млн), 6,8% - у ООО «ТАСК» (400 млн), 6,5% - у «Метробетона» (370 млн), 5,3% - у Сбербанка (310 млн).



Общее число голосов кредиторов, измеряемое в рублях, составляет 6,1 млрд, на собрании были представлены 5,8 млрд (то есть 95%).



Представитель временного управляющего сообщил, что дебиторская задолженность «Метростроя» (то есть задолженность перед компанией) составляет 15 млрд рублей. Однако речь идет в значительной мере о субординированной задолженности дочерних и зависимых лиц, в отношении которых тоже введена процедура банкротства. В связи с этим вероятность взыскания ее является сомнительной.



Стоимость имущества предприятия - 4,2 млрд (на основании оценки 2016-2019 года, а также данных кадастра). По данным «Фонтанки», у кредиторов возник вопрос — почему с таким размером активов необходимо объявлять предприятие банкротом и вводить конкурсное производство. Ответ был таков: закон определяет максимальный срок так называемых реабилитационных процедур — 2 года; проще говоря, в течение этого времени должны быть погашены требования кредиторов. Анализ финансового состояния «Метростроя» показал, что в его случае это минимум 30 месяцев, а получаемая прибыль не может обеспечить покрытие просроченной кредиторки. Кроме того, по словам представителя временного управляющего, не было предложено экономически обоснованных планов по финансовому оздоровлению предприятия.



За объявление «Метростроя» банкротом и введение производства проголосовали 88,4% голосов.

