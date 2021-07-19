Заходи, «Метрострой», мои двери открыты... Кто попадет под главный петербургский трансфер года



«Метрострой Cеверной столицы» ищет того, кто согласится провести для него предварительное медицинское освидетельствование сотрудников «занятых на работах во вредных и опасных условиях труда». Срок оказания услуг — год, хотя актуальный штат предприятия в офисе на площади Конституции можно обследовать за день. Таким образом будущий строитель всей петербургской подземки наконец показал, кого готов принимать в дружину безальтернативного генподряда.

Информация о запросе котировок появилась на портале госзакупок на прошлой неделе. На самом деле лота два — обычное медицинское освидетельствование и психиатрическое, за 6 и 4 млн рублей соответственно. Дело обычное, особенно для компании, которой предстоит в ближайшие месяцы перехватить многомиллиардные инфраструктурные контракты и у которой на сегодняшний день есть только немногочисленный офисный персонал.



«Метрострой Северной столицы» — это совместное предприятие Петербурга и ВТБ (65% на 35% в уставном капитале соответственно). Оно должно получить статус единственного поставщика при строительстве петербургского метро, что позволит без конкурентных процедур отдавать ему контракты. Такую модель Смольный выбрал в качестве лекарства от стагнации отрасли: многолетний генподрядчик города «Метрострой» находится в процедуре наблюдения и уже в осень может войти полноценным банкротом. На данный момент он продолжает строительство двух линий метро, пусть и с переносом сроков сдачи, но дорожная карта Смольного предполагает, что к середине октября контракты будут расторгнуты, а доводить работы до конца по новым договорам будет уже «Метрострой Северной столицы».



Запутанное судебное положение старого «Метростроя», вокруг которого сужают круги многочисленные кредиторы, заставляет задавать три основных вопроса: где новый подрядчик возьмет деньги, людей и технику? Насчет первого чиновники не устают повторять, что «плечо подставит» ВТБ; в акционерном соглашении значится сумма привлеченного финансирования до 13 млрд рублей. По словам высокопоставленного собеседника в Смольном, речь идет о возвратных деньгах, но на выгодных кредитных условиях.



Техника — болезненный вопрос. Частично имущество «Метростроя» находится в залоге у кредиторов, а это значит, что «Метрострою Северной столицы» необходимо подключаться к банкротному производству. По словам источников «Фонтанки», рассматривается вариант выкупа долгов предприятия по договору цессии; у кого именно — неизвестно, однако не секрет, что крупнейший кредитор — АБ «Россия». Пока «Метрострой Северной столицы» лишь заказал юридическую консультацию — какую стратегию ему выбрать после (а это уже кажется неизбежным) запуска конкурсного производства в старом «Метрострое». При этом расшивать вопрос с техникой он будет поступательно — что можно брать в аренду, что-то в лизинг, что-то покупать.

