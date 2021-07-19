Заходи, «Метрострой», мои двери открыты... Кто попадет под главный петербургский трансфер года

«Метрострой Cеверной столицы» ищет того, кто согласится провести для него предварительное медицинское освидетельствование сотрудников «занятых на работах во вредных и опасных условиях труда». Срок оказания услуг — год, хотя актуальный штат предприятия в офисе на площади Конституции можно обследовать за день. Таким образом будущий строитель всей петербургской подземки наконец показал, кого готов принимать в дружину безальтернативного генподряда.
Информация о запросе котировок появилась на портале госзакупок на прошлой неделе. На самом деле лота два — обычное медицинское освидетельствование и психиатрическое, за 6 и 4 млн рублей соответственно. Дело обычное, особенно для компании, которой предстоит в ближайшие месяцы перехватить многомиллиардные инфраструктурные контракты и у которой на сегодняшний день есть только немногочисленный офисный персонал.
«Метрострой Северной столицы» — это совместное предприятие Петербурга и ВТБ (65% на 35% в уставном капитале соответственно). Оно должно получить статус единственного поставщика при строительстве петербургского метро, что позволит без конкурентных процедур отдавать ему контракты. Такую модель Смольный выбрал в качестве лекарства от стагнации отрасли: многолетний генподрядчик города «Метрострой» находится в процедуре наблюдения и уже в осень может войти полноценным банкротом. На данный момент он продолжает строительство двух линий метро, пусть и с переносом сроков сдачи, но дорожная карта Смольного предполагает, что к середине октября контракты будут расторгнуты, а доводить работы до конца по новым договорам будет уже «Метрострой Северной столицы».
Запутанное судебное положение старого «Метростроя», вокруг которого сужают круги многочисленные кредиторы, заставляет задавать три основных вопроса: где новый подрядчик возьмет деньги, людей и технику? Насчет первого чиновники не устают повторять, что «плечо подставит» ВТБ; в акционерном соглашении значится сумма привлеченного финансирования до 13 млрд рублей. По словам высокопоставленного собеседника в Смольном, речь идет о возвратных деньгах, но на выгодных кредитных условиях.
Техника — болезненный вопрос. Частично имущество «Метростроя» находится в залоге у кредиторов, а это значит, что «Метрострою Северной столицы» необходимо подключаться к банкротному производству. По словам источников «Фонтанки», рассматривается вариант выкупа долгов предприятия по договору цессии; у кого именно — неизвестно, однако не секрет, что крупнейший кредитор — АБ «Россия». Пока «Метрострой Северной столицы» лишь заказал юридическую консультацию — какую стратегию ему выбрать после (а это уже кажется неизбежным) запуска конкурсного производства в старом «Метрострое». При этом расшивать вопрос с техникой он будет поступательно — что можно брать в аренду, что-то в лизинг, что-то покупать.
Самым звучным должен стать человеческий фактор, благо в «Метрострое» числится более 3 тысяч человек. Как далеко разносится подземный стук касок даже в исполнении десятка рабочих, Смольный оценил год назад, так что при появлении новой компании заявил сразу: в нее готовы принять штат старого «Метростроя». А точнее — ту его часть, которая необходима для исполнения контрактов. Поэтому самое интересное в заказе на медосвидетельствование — список «пациентов».
Всего их 3 828; что характерно, гендерный состав прописан с точностью до человека (3 460 мужчин, 368 женщин).
Заказчик неоднократно называет эти цифры ориентировочными и подчеркивает, что «численность сотрудников может изменяться в ходе оказания услуг». Больше трети мужского населения (1 200) — это подземные проходчики и горнорабочие; помимо устрашающих названий веществ, с которыми им приходится взаимодействовать, в качестве «отягчающих обстоятельств» указаны шум, тяжесть трудового процесса, «удержание груза вручную», «длительное нахождение работника в положении «стоя», «сидя» без перерывов, «лежа», «на коленях», «на корточках», с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением ног, с невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга».
Кроме того, в списке 120 подсобных рабочих, 100 проходчиков на поверхностных работах и столько же монтажников, арматурщики, несколько сотен электросварщиков и электромонтеров различного профиля, машинисты, формовщики, водители, стропальщики и др. Судя по всему, женщин готовы видеть на управлении кранами и другими машинами, на банном хозяйстве, на складе и на уборке. Полный перечень сотрудников для медосвидетельствования - ниже.
Учитывая, что объем будущих контрактов на данный момент не известен, можно предположить, что новый «Метрострой» заглянул в «штатку» старого и прикинул, сколько медсправок ему в пределе понадобится. В предприятии подтвердили, что расчеты основаны на текущей численности персонала действующего подрядчика. Вероятно, так и выглядят пресловутые переходные списки, которые составлены в расчете на перевод квалифицированных сотрудников.
Обнародование этих цифр — очередной запрограммированный шаг по смене флагмана отрасли в Петербурге, наряду с получением лицензий, а также допуском к гостайне. Руководство города, официально и нет, подчеркивает, что «Метрострой» — «сбитый летчик». «Профильный блок «прокладывался» KPMG и другими аудиторами, — говорит осведомленный собеседник «Фонтанки». — Там видно, что, если спасать предприятие, в любом случае надо доставать откуда-то двадцатку (20 млрд рублей. — Прим. ред.). Либо заручиться поддержкой ВТБ, получить чистую компанию, проконтролировать банкротство «Метростроя» и распределение его технической базы. Как вы думаете?»
В то же время, по данным «Фонтанки», в самом «Метрострое» все еще существует блок, нацеленный на «продление жизни» компании. Напомним, гендиректором предприятия на данный момент является ставленник Смольного — бывший зампредседателя КРТИ Иван Каргин. Однако тот же самый Смольный как акционер намерен поддержать отставку Каргина и назначение на его место Алексея Старкова, главного инженера «Метростроя» и бывшего и.о. директора.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»