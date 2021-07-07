В петербургском «Метрострое» перед банкротством меняют гендиректора

О предстоящей рокировке сообщается в письме главы КРТИ Андрея Левакина председателю комитета имущественных отношений Леониду Кулакову (есть в распоряжении «Фонтанки»). В нем представителям города на голосовании акционеров «Метростроя» предлагается поддержать отставку Каргина и рассмотреть на замену кандидатуру Старкова. Смена руководства делается по поручению аппарата вице-губернатора Максима Соколова для «усовершенствования кадровой политики» ОАО. Алексей Старков обладает «необходимыми компетенциями в области строительства крупных инфраструктурных объектов транспортного назначения, а также банкротного производства».

Напомним, Иван Каргин сам является выходцем из КРТИ и занял пост главы «Метростроя» при Андрее Левакине. В КРТИ не стали комментировать смысл кадровой рокировки.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Смольный прорабатывает сценарии на случай, если суд введет конкурсное производство в «Метрострое». Всех рабочих планируется перевести в «Метрострой Северной столицы», совместное предприятие города и ВТБ, которое, как ожидается, получит контракты «Метростроя».

