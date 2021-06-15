«Метрострой» по осени считают. Заседание по банкротству петербургского предприятия снова отложили

По данным «Фонтанки», заседание отложено на 31 августа. Это происходит уже не в первый раз: изначально вопрос собирались решить в январе, потом — в апреле. Конкурсному производству мешают объективные причины: требования кредиторов все еще рассматриваются в апелляции и кассации, отчет временного управляющего не утвержден. Ранее стало известно, что новое совместное предприятие города и ВТБ — «Метрострой Северной столицы» — собирается участвовать в банкротном деле действующего генерального подрядчика Смольного по строительству подземки.
ОАО «Метрострой» не признано банкротом, с февраля 2020 года в нем введена процедура наблюдения, при этом предприятие продолжает строить подземку, хотя сроки ввода новых станций сдвинулись. В связи со сложной финансовой ситуацией Смольный и ВТБ создали совместное предприятие «Метрострой Северной столицы», акционерное соглашение было подписано на ПМЭФ-2021. В федеральном правительстве рассматривается вопрос наделения новой компании статусом единственного поставщика.