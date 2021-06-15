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«Метрострой» по осени считают. Заседание по банкротству петербургского предприятия снова отложили

Заседание суда по банкротному делу петербургского «Метростроя» отложили на 31 августа

На очередном ключевом заседании по банкротному делу «Метростроя» 15 июня снова не было принято решение о введении конкурсного производства. В следующий раз к вопросу вернутся уже в конце лета.

По данным «Фонтанки», заседание отложено на 31 августа. Это происходит уже не в первый раз: изначально вопрос собирались решить в январе, потом — в апреле. Конкурсному производству мешают объективные причины: требования кредиторов все еще рассматриваются в апелляции и кассации, отчет временного управляющего не утвержден. Ранее стало известно, что новое совместное предприятие города и ВТБ — «Метрострой Северной столицы» — собирается участвовать в банкротном деле действующего генерального подрядчика Смольного по строительству подземки.

ОАО «Метрострой» не признано банкротом, с февраля 2020 года в нем введена процедура наблюдения, при этом предприятие продолжает строить подземку, хотя сроки ввода новых станций сдвинулись. В связи со сложной финансовой ситуацией Смольный и ВТБ создали совместное предприятие «Метрострой Северной столицы», акционерное соглашение было подписано на ПМЭФ-2021. В федеральном правительстве рассматривается вопрос наделения новой компании статусом единственного поставщика.

«Метрострой» с августа 2020 года существовал без совета директоров и гендиректора. Представители Смольного в капитале компании в январе созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет. Вскоре был избран и врио гендиректора — им стал бывший зампредседателя КРТИ Иван Каргин, позже он избавился от приставки врио.

Акционер Константин Ерошенко, с недавних пор больше не аффилированный с Геннадием Тимченко напрямую, оспаривал это решение в суде. Параллельно он сам пытался созвать через суд внеочередное собрание акционеров, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность директора, но в первой инстанции потерпел неудачу.

Несмотря на процедуру наблюдения, «Метрострой» продолжает работать на новых участках оранжевой и коричневой линий петербургской подземки. Из-за секвестра бюджета обе они сдвинуты по срокам на 2024 год; меняются даты и в основной схеме развития метрополитена, некоторые станции отложили на период после 2030 года. Предполагается, что новым генподрядчиком по строительству подземки в Петербурге будет совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы».

© Фонтанка.Ру

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