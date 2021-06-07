Контроль за имуществом и передача договоров. Новая структура Смольного и ВТБ собираются участвовать в банкротстве «Метростроя»

«Метрострой» с августа 2020 года существовал без совета директоров и гендиректора. Представители Смольного в капитале компании в январе созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет. Вскоре был избран и врио гендиректора — им стал бывший зампредседателя КРТИ Иван Каргин, позже он избавился от приставки врио.



Акционер Константин Ерошенко, с недавних пор больше не аффилированный с Геннадием Тимченко напрямую, оспаривал это решение в суде. Параллельно он сам пытался созвать через суд внеочередное собрание акционеров, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность директора, но в первой инстанции потерпел неудачу.



Несмотря на процедуру наблюдения, «Метрострой» продолжает работать на новых участках оранжевой и коричневой линий. Из-за секвестра бюджета обе они сдвинуты по срокам на 2024 год; меняются даты и в основной схеме развития метрополитена, некоторые станции отложили на период после 2030 года. Предполагается, что новым генподрядчиком по строительству подземки в Петербурге будет совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы».