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Контроль за имуществом и передача договоров. Новая структура Смольного и ВТБ собираются участвовать в банкротстве «Метростроя»

«Метрострой Северной столицы» ищет юристов для участия в банкротстве ОАО «Метрострой»

«Метрострой Северной столицы» разместил запрос предложений на оказание юридических услуг по сопровождению интересов «в процессе банкротства юридического лица». Название этого юрлица не секрет.

Исправленная документация была опубликована перед выходными. Речь идет о банкротстве «Метростроя», начальная стоимость юридического сопровождения — 32 млн рублей. Подрядчик должен разработать стратегию участия в процессе банкротства компании, реализации ее активов на торгах — с целью их возможного приобретения, выработать предложения по передаче существенных договоров от старого «Метростроя» новому «Метрострою Северной столицы». Кроме того, требуется представлять интересы МСС в суде и сопровождать процедуру передачи имущества от предприятия-банкрота, а также контролировать действия конкурсного управляющего.

ОАО «Метрострой» не признано банкротом, с февраля 2020 года в нем введена процедура наблюдения, при этом предприятие продолжает строить подземку, хотя сроки ввода новых станций сдвинулись. В связи со сложной финансовой ситуацией Смольный и ВТБ создали совместное предприятие «Метрострой Северной столицы», акционерное соглашение было подписано на ПМЭФ-2021. В федеральном правительстве рассматривается вопрос наделения новой компании статусом единственного поставщика. При этом по-прежнему неясна процедура передачи имущества старого «Метростроя», а также его действующих контрактов, если суд введет конкурсное производство. Это может произойти уже на следующем заседании арбитража по банкротному делу.

«Метрострой» с августа 2020 года существовал без совета директоров и гендиректора. Представители Смольного в капитале компании в январе созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет. Вскоре был избран и врио гендиректора — им стал бывший зампредседателя КРТИ Иван Каргин, позже он избавился от приставки врио.

Акционер Константин Ерошенко, с недавних пор больше не аффилированный с Геннадием Тимченко напрямую, оспаривал это решение в суде. Параллельно он сам пытался созвать через суд внеочередное собрание акционеров, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность директора, но в первой инстанции потерпел неудачу.

Несмотря на процедуру наблюдения, «Метрострой» продолжает работать на новых участках оранжевой и коричневой линий. Из-за секвестра бюджета обе они сдвинуты по срокам на 2024 год; меняются даты и в основной схеме развития метрополитена, некоторые станции отложили на период после 2030 года. Предполагается, что новым генподрядчиком по строительству подземки в Петербурге будет совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы».

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