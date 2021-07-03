Прощальным костром догорает эпоха. Последнюю осень «Метростроя» вписывают в планы Смольного

В Смольном подготовлена дорожная карта на тот случай, если традиция переносить решение по банкротству «Метростроя» будет нарушена при четвертом цикле. Как водится, с этого момента всё, наоборот, должно закрутиться максимально быстро. Но если над стагнирующей отраслью всё еще будет нависать призрак конкуренции — из дорожной карты можно сделать самолетик и отправить в Москву.

Фото: Михаил Огнев / архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», в разработанном документе пошагово расписаны действия всех участников, если 31 августа суд вводит конкурсное производство в «Метрострое»: кому куда бежать, какие документы готовить и у кого подписывать. Это бюрократическая техника, интересная только чиновникам. Из содержательного: крайний срок, до которого новые контракты должны быть заключены с новым генподрядчиком, — 12 октября. Речь о том, что договоры с традиционным «Метростроем» буду расторгнуты, а новые перезаключены с «Метростроем северной столицы» (МСС) — совместным предприятием Смольного и ВТБ. Секрет такой стремительности прост — МСС должен к тому времени иметь статус единственного поставщика. Решение это принимает правительство в Москве; по-хорошему, его ждали еще 20 июня. По данным «Фонтанки», в процедуру, как и много во что еще, коррективы внесла пандемия, связанные с ней карантинные правила и дистанционная работа государственных ведомств. Сейчас положительного решения ожидают в середине июля.





Без него ничего не выгорит и новую закупку придется проводить в виде открытого конкурса, что предполагает совсем иные сроки. По плану, к 1 сентября в МСС должны быть заключены трудовые договоры с рабочими «Метростроя», которые переходят в новую структуру, действовать они начнут как раз с середины октября. Старый «Метрострой» не исчезнет с введением конкурсного управления, предприятие должно будет функционировать, и какой-то административный штат ему понадобится. Однако всех рабочих в МСС ждут, переходные списки уже составлены, как и перечень техники, которую «Метрострой северной столицы» возьмет в аренду у своего предшественника. Подписывать договор аренды будут уже с конкурсным управляющим.



«Фонтанка» писала о том, что часть топ-менеджмента «Метростроя» переходит на работу в МСС. По данным издания, этот процесс временно приостановился: финансирование МСС одобрено начиная с 19 июля, до тех пор на предприятии затишье.



Каким образом сам МСС будет участвовать в деле «Метростроя», пока не ясно никому; недаром «Метрострой северной столицы» ищет подрядчика на «оказание юридических услуг по сопровождению интересов в процессе банкротства юридического лица». Собеседник, близкий к компании, сообщил: пока никто не говорит о том, чтобы представлять МСС в суде — компания, скорее, хочет, чтобы ей вообще объяснили, какие юридические варианты возможны и какую стратегию ей следует избрать.



Собеседники в старом «Метрострое» говорят: фактически в дорожной карте прописан универсальный сценарий — даже на тот случай, если суд почему-то вновь отложит введение конкурсного производства. Он уже делал это трижды на фоне как объективных причин, так и субъективных. Первая группа — это, например, так и не утвержденный отчет временного управляющего, а также продолжающееся рассмотрение требований различных кредиторов в апелляции и кассации. Вторая — позиция города, который в лице вице-губернатора Максима Соколова настаивал: https://www.fontanka.ru/2021/01/19/69708796/ предприятие продолжает вести хозяйственную деятельность, платит налоги, погасило задолженность по зарплате, выполняет полный цикл строительно-монтажных работ на объектах метрополитена, а остаток по контрактам — порядка 40 миллиардов; вывод — погодите с конкурсным, это таит в себе техногенные и социальные риски (вспомним про более чем 3 тысячи рабочих).



Однако сейчас эти аргументы уже не актуальны, говорят источники «Фонтанки» в «Метрострое». «На площадках копится грунт, за вывоз которого не заплатить, завод ЖБИ чуть не остановил работу из-за отсутствия материалов — но изыскали способы заплатить пару миллионов поставщикам, — рассказывает собеседник, близкий к руководству. — Приоритет — зарплаты. Есть небольшая задержка, аванс должны были выдать 29 июня, выдали сегодня, 2 июля, но с этим пока еще справляемся. Сможет ли компания продолжить работу осенью — вне зависимости от решения суда — большой вопрос».



Напомним, в «Метрострое» полтора года назад была введена процедура наблюдения, одновременно среди акционеров (главным из которых является город) начался корпоративный конфликт. В результате него компания осталась без переизбранного совета директоров и генерального директора. И тем и другим предприятие обзавелось уже в 2021 году, компанию возглавил Иван Каргин.



Город не скрывает, что вытаскивать компанию со дна уже не собирается, губернатор Беглов говорил о недружественных действиях акционеров. Было принято решение о создании совместного предприятия с основным партнером города последних лет — ВТБ. В «Метрострое северной столицы» у города 65 % . «ВТБ готов подставить мощное финансовое плечо в вопросах плавного перехода трудового коллектива, сохранения щитов и производственных площадок, обеспечить компетентную защиту интересов в судах, поддержать в переговорах с кредиторами в процессе конкурсного производства в будущем», — заявлял Максим Соколов.



Пока же, несмотря на кризис, именно «Метрострой» ведет работы на двух линиях подземки. Секвестирование бюджета привело к тому, что сроки по новым станциям Лахтинской-Правобережной и Красносельско-Калининской сдвинулись на 2024 год, аналогично переверстали и схему развития всего метрополитена. Судя по всему, реализовывать ее будет уже не «Метрострой».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

