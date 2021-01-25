Смольный выбрал «Метрострою» новый совет директоров. В игре за директорскую подпись следующий ход за теми, кто не пришел

автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ



Повторное годовое собрание, которое, несмотря ни на что, собрал «Метрострой» 22 января, уложилось минут в десять. А само голосование так и вовсе прошло молниеносно, дольше регламент объявляли. На выходе имеем смольнинский совет директоров, что неудивительно — только Смольный, считай, и голосовал.

«Фонтанка» рассказывала о собрании акционеров, которое «Метрострой», именно так было подписано извещение, назначил на пятницу 22 января. Инициаторы исходили из того, что годовое собрание в августе недобрало кворума и не состоялось, а значит есть все основания для созыва повторного, которое считается правомочным, если участие принимают всего 30% от голосующих акций, а не 50% плюс одна, как обычно.



Это, вероятно, главная правовая загвоздка произошедшего. В протоколе августовского собрания действительно говорится, что присутствуют держатели 46,1205% акций. Именно 46% составляет доля города в лице КИО и «Петербургского метрополитена», «некруглые» тысячные обеспечили миноритарии. И протокол действительно отобразил тогда, что кворум для вопросов повестки дня отсутствует. Однако шестым вопросом было избрание Ревизионной комиссии, при котором из списка голосующих выкидывают все акции членов совета директоров. Так что для этого собравшихся вполне себе хватало, что и отражено в итогах: практически по всем пунктам протокол говорит «кворум для голосования по этому вопросу отсутствует», а по ревизионной комиссии — «имеется». Было и голосование, но процент воздержавшихся не позволил принять решение.



Если кто-то еще гадал, какая часть акционеров стала инициатором пятничного собрания, то вопросы снимает нынешний кворум — все те же 46% с копейками, проще говоря, Смольный. Но если в августе регламент годового собрания не позволял считать это достаточной величиной, то в формате повторного голосования 46% — это более чем достаточно.



Если крупными мазками, то сейчас акционеров «Метростроя» можно обозначить так: это город с 46%; семья Александровых, которых в уставном капитале представляет бывший гендиректор Николай Александров (24,99%); аффилированный со «Стройтрансгазом» (это чтобы не употреблять слово «ставленник») Константин Ерошенко, который выкупил долю у Александровых (13,63%). Последние пятничным собранием манкировали, акции Александрова и вовсе арестованы.



Главное решение — выбор совета директоров, которого у компании нет уже с лета. Кандидатов «Фонтанка» называла: представители и экс-представители Смольного Александр Герман, Иван Каргин, Олег Матвеев, Сергей Харлашкин; еще один «городской» — Дмитрий Кунец от «Петербургского метрополитена»; бывший гендиректор Вадим Александров; близкие к Александровым и вообще к старому «Метрострою» Клименти Касрадзе, Александр Петров и Николай Лаптев; бывший советник директора, человек из призыва Харлашкина, Сергей Седойкин; два новых лица, которых также связывают с пост-александровским периодом «Метростроя» — Илья Дубяга (бывший соучредитель СУ-17 и исполнительный директор ООО «СТ-Девелопемент») и Александр Макарчев, совладелец ООО «Лидер Консалт».



По данным «Фонтанки», в совет директоров избраны девять человек, и кого отсекли понятно из того, кто голосовал. В СД не попали Александров, Касрадзе и Петров, так что город, формально являясь крупнейшим акционером, получает и свой совет директоров.



Насколько это входит в планы тех, кто на собрание не пришел, говорит исковое Константина Ерошенко, подписанное его доверенным лицом — Ольгой Александровой. В нем он требует обязать «Метрострой» собрать внеочередное — а не повторное собрание акционеров. Идея ясна: на повторном «тридцатипроцентном» голосовании должна быть та же повестка, что и на августовском; а это невозможно, так как за Ревизионную комиссию худо-бедно проголосовали. Ну, а то, что её не выбрали, — так для этого и существует прописанная процедура созыва внеочередного собрания.



В повестку Александрова (не в первый раз) просит внести пункт об избрании гендиректора — Констатина Ерошенко. По данным «Фонтанки», он также подготовил иск о признании недействительным решений собрания от 22 января. Похоже, это теперь его основной проект. Ранее он возглавлял учрежденный «Стройтрансгазом» «Метротрансстрой», в который предприятие Геннадия Тимченко приглашало город. Смольный сделал выбор в пользу ВТБ, так что Ерошенко сначала стал акционером старого «Метростроя», а в январе уступил директорское кресло в «Метротрансстрое»: сейчас его занимает Алексей Шуганцев, в прошлом — управляющий директор ООО «Сергиево-Посадский МПК» и министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.



Собственно, и поспешное повторное голосование тоже имеет целью назначить единоличный исполнительный орган, хотя бы в ранге исполняющего обязанности, ведь генерального в «Метрострое» тоже нет с августа. Остается вопрос: зачем это делать сейчас, в таком режиме и с рисками судебного оспаривания. Актуальная оптика, вроде бы, подсказывает ответ: чтобы уже приступить, наконец, к переводу имущества и людей в новый «Метрострой Северной столицы», который город и ВТБ создали на двоих и который должен заменить «Метрострой».

Однако собеседники «Фонтанки», близкие к компании, утверждают, что рисунок этого перевода до сих пор не определен, к тому же ему мешает процедура наблюдения, которая введена в предприятии почти год назад. По их словам, цель более близкая и актуальная — избежать управленческого тупика. Дело в том, что сейчас в «Метрострое» нет ни директора, ни врио; документы по доверенности подписывает замдиректора и главный инженер Алексей Старков. Есть еще доверенность «полегче» у замдиректора Игоря Воскобойника; обе выписывались еще прежним полноценным директором Сергеем Харлашкиным, в последние дни перед его уходом, и будут действовать до конца августа.



А вот у директоров филиалов и обособленных подразделений годовой срок доверенностей истек. И — сюрприз — ни у кого, включая Старкова, нет права выписывать новые. Проще говоря, весь гигантский метростроительный документооборот — с финансовыми проводками и приемкой материалов — должен проходить через Старкова, что грозит полностью застопорить процесс. Для того, чтобы выписать новые доверенности и «рассеять» подпись по филиалам и директорам, нужен настоящий гендиректор. Называется фамилия Каргина, однако это уже детали.

Справка: В «Метрострое» на данный момент введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, кредиторы спорят об очередности платежей. Параллельно временный управляющий Григорий Авдеев пытается взыскать 5 млрд рублей с бывших директоров предприятия — Николая и Вадима Александровых. Вследствие корпоративного конфликта в «Метрострое» нет переизбранного совета директоров и генерального директора. Очередное заседание арбитража, где может быть принято решение о введении конкурсного управления, перенесено на 6 апреля.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

